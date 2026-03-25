De vuelta a Guatemala: Esto pasó con madre e hija detenidas por ICE en Aeropuerto de San Francisco

Durante la mañana de este miércoles 25 de marzo, el Consulado General de Guatemala en la ciudad de San Francisco confirmó que la guatemalteca Angelina López Jiménez y su hija, Wendy Godínez López, fueron deportadas a la Ciudad de Guatemala el martes 24 de marzo, tras haber sido detenidas en el Aeropuerto de San Francisco.

Las guatemaltecas fueron capturadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado domingo 22 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en un arresto que se viralizó en redes sociales debido a la agresividad que, presuntamente, mostraron los oficiales migratorios.

“Ya podemos decir que, gracias a Dios, tanto la madre como la hija fueron retornadas a la Ciudad de Guatemala. Ambas llegaron en un vuelo el martes 24 de marzo y fueron trasladadas inmediatamente a una institución que las va a apoyar”, agregó el cónsul general de Guatemala en la ciudad de San Francisco, Allan Omar Coronado.

“En Guatemala contamos con un protocolo que se llama el plan Retorno al Hogar, que ofrece toda una amplia gama de apoyos tanto en empleos, seguimiento, salud y todas estas cuestiones a las personas que son devueltas”, añadió Coronado, quien explicó que el Gobierno ayudará a Angelina con un programa para personas deportadas.

Madre e hija son deportadas a Guatemala

Madre e hija guatemaltecas fueron detenidas por agentes federales de ICE en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, luego de que las autoridades migratorias identificaran a Angelina, quien, a pesar de residir en Sacramento, fue arrestada por tener pendiente una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración en el 2019.

El video de la detención de Angelina y Wendy se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, debido a que las grabaciones muestran a la madre arrodillada en el piso mientras dos agentes de ICE, vestidos de civil, la sostenían, mientras la hija lloraba al ver la manera en que los oficiales arrestaban a su mamá frente a todos los presentes.

Lea más sobre agentes del ICE en aeropuertos: Estas son las nuevas advertencias por controles más estrictos

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional, mientras ambas mujeres eran escoltadas, la madre guatemalteca "intentó huir y opuso resistencia a los agentes del orden público", por lo que los oficiales se vieron obligados a aumentar la intensidad, al tiempo que las demás personas les pedían que mostraran sus placas.

Por lo tanto, dado que el video se volvió viral en redes sociales, decenas de internautas lo asociaron con la decisión del presidente de EE. UU, Donald Trump, de desplegar agentes de ICE en los aeropuertos, en un aparente intento de presionar a los demócratas para aprobar un nuevo presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

El ICE en los aeropuertos

Sin embargo, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la detención de las guatemaltecas en el Aeropuerto de San Francisco no está relacionada con el despliegue del ICE anunciado por el mandatario estadounidense para intentar apoyar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

"Esta detención de inmigrantes ilegales tuvo lugar antes de que los agentes migratorios fueran desplegados en los aeropuertos de los Estados Unidos para reforzar las labores de la TSA. El ICE trabajó con la mayor celeridad posible para repatriar a la familia a su país de origen, Guatemala", concluyó el Departamento de Seguridad Nacional.

Por último, la agencia federal de los Estados Unidos, encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras en el interior de la nación norteamericana, recordó mediante un comunicado que "estas inmigrantes indocumentadas tenían una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración desde diciembre del 2019".