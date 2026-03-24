¿Patrullan aeropuertos en Estados Unidos? Lo que se sabe sobre las nuevas funciones del ICE

Más de 150 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fueron desplegados desde el lunes 23 de marzo en aeropuertos de todo Estados Unidos, una medida impulsada por el presidente Donald Trump, quien busca aliviar las largas filas en medio de la escasez de oficiales que trabajan sin salario.

Esto se debe a que, durante el cierre parcial del gobierno estadounidense, los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) trabajan sin sueldo, afectados por la disputa del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que ha provocado largas filas y vuelos perdidos en todo el país.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, las funciones exactas de los agentes del ICE en los aeropuertos siguen sin estar claras, ya que los oficiales han sido vistos caminando en pequeños grupos por las áreas de registro y situándose cerca de las salidas, en su mayoría con el rostro descubierto.

Adicionalmente, a diferencia de los agentes de la TSA, el personal del ICE sí recibe remuneración, por lo que múltiples legisladores demócratas y el sindicato que representa a la Administración de Seguridad en el Transporte denunciaron el despliegue de los oficiales migratorios en los aeropuertos como "una medida insegura e inútil".

Agentes del ICE en los aeropuertos

Mediante un comunicado digital, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el ICE "ayudaría a reforzar los esfuerzos de la TSA para mantener nuestros cielos seguros y minimizar las interrupciones en los viajes aéreos", por lo que el presidente Donald Trump decidió enviar agentes migratorios a todos los aeropuertos del país.

La razón principal de esta medida es la escasez de personal de la TSA, debido al cierre parcial del gobierno estadounidense, que afecta a más de 50 mil agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, quienes trabajan sin sueldo desde el 14 de febrero, cuando se agotaron los fondos del Departamento de Seguridad Nacional.

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Ante esta situación, muchos agentes de la TSA han tenido que buscar otro empleo para poder pagar sus cuentas y más de 400 han renunciado desde que comenzó este cierre. A su vez, el 12% de los oficiales se ausentó del trabajo el domingo 22 de marzo, el porcentaje más alto hasta ahora durante el cierre parcial del gobierno de EE. UU.

Frente a este escenario, la escasez de personal de la TSA ha provocado largas filas que se extienden fuera de las terminales aeroportuarias, lo que ha hecho que algunos viajeros pierdan sus vuelos. Por ello, el gobierno de Trump usará al ICE para otras tareas, lo que permitirá a la Administración concentrarse en los controles de seguridad.

Críticas al despliegue del ICE

Los críticos del despliegue del ICE en todos los aeropuertos sostienen que la presencia de estos agentes no aliviará las filas de seguridad y que, en cambio, solo busca presionar a los legisladores demócratas para aprobar financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional sin los cambios en política migratoria que han solicitado.

A pesar de eso, el gobierno de Trump ha dicho que usará agentes del ICE para tareas que no implican revisión, como vigilar salidas. Además, hasta ahora, los oficiales migratorios han estado vigilando y observando a los viajeros, pero no han participado en el control de pasajeros, según la cadena de televisión estadounidense Telemundo.