Agentes del ICE en aeropuertos: Estas son las nuevas advertencias por controles más estrictos

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos genera inquietud entre los viajeros, especialmente aquellos con procesos migratorios en curso o estatus irregular.

Esto se debe a que, de acuerdo con el abogado de inmigración Haim Vázquez, aunque la presencia de estos oficiales migratorios no implica un cambio formal en los procedimientos de ingreso para los turistas extranjeros, sí modifica todo el entorno en el que se realizan los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses.

“Los oficiales del ICE están enfocados en seguridad”, señaló Vásquez, antes de aclarar que todos los procesos de entrada continúan bajo la autoridad de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de proteger las fronteras y enfocada en detener la inmigración ilegal, el contrabando y el terrorismo.

Frente a este escenario, la principal novedad es la visibilidad de los agentes en espacios donde antes no estaban. “Lo nuevo es verlos armados en terminales aeroportuarias y salidas de aviones”, explicó el abogado de inmigración, quien es consciente de que esto ha generado dudas entre los viajeros sobre su rol en los controles migratorios.

Los que corren riesgo al viajar

El abogado de inmigración Haim Vásquez precisó que, aunque la presencia del ICE puede parecer intimidante, las funciones de sus agentes no sustituyen las de los oficiales de aduanas. Sin embargo, advirtió que estos funcionarios mantienen sus facultades legales en los aeropuertos, lo que implica que pueden intervenir en casos específicos.

Ante esta situación, el colegiado de inmigración entrevistado por el sistema informativo y emisora de radio LAFM recomendó que las personas sin un estatus migratorio definido o con trámites en curso consulten previamente con un abogado antes de viajar por aeropuertos en el territorio de los Estados Unidos, para evitar inconvenientes.

Lea más: ¿25 deportados por semana? Costa Rica firma un acuerdo con EE. UU. para recibir indocumentados

Asimismo, el letrado enfatizó que todos los turistas extranjeros deben portar su documentación completa para poder demostrar claramente su intención de regresar a su país de origen. “Es vital tener los documentos en regla”, sostuvo Vásquez, al referirse a los controles de seguridad en los puntos de ingreso al territorio estadounidense.

Dadas las circunstancias, la decisión final sobre el ingreso al país recae en el oficial de migración, quien puede negar la entrada incluso si el viajero extranjero cuenta con boleto de regreso a su país. “Sí puede pasar”, indicó el jurista, al referirse a casos en los que el ICE sospecha que el visitante o turista pretende quedarse en Estados Unidos.

Controles más estrictos

“Están investigando más a fondo”, señaló el defensor de inmigrantes indocumentados, quien aseguró que los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses se han vuelto mucho más estrictos desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente en la revisión de vínculos familiares y condiciones del viaje.

Por lo tanto, en relación con la visa estadounidense, se dio a conocer que generalmente se exige una vigencia mínima de seis meses, aunque el tiempo de permanencia autorizado puede variar, debido a que desde el comienzo del 2026 los puntos de entrada a los Estados Unidos otorgan entre 30 y 90 días, dependiendo de cada caso.