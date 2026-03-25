Irán rechaza a Donald Trump: Así era el Plan de Paz de 15 puntos propuesto por Estados Unidos

Durante la mañana de este miércoles 25 de marzo, Irán rechazó el Plan de Paz de 15 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, quien esperaba poner fin a la guerra en Medio Oriente lo más pronto posible, por considerarla "excesiva". Sin embargo, el Gobierno iraní ha establecido sus propias condiciones, según medios estatales.

La televisión del régimen iraní informó que la propuesta de Washington D. C, enviada a través de canales diplomáticos a la ciudad de Teherán, estaba "extremadamente alejada de la realidad del fracaso del Ejército de Estados Unidos en el campo de batalla", por lo que el Gobierno de Irán catalogó el plan de negociaciones como "engañoso".

Esto se debe a que la fuente iraní hizo referencia a que Israel y Estados Unidos atacaron a la República Islámica de Irán cuando había conversaciones en curso en junio del 2025 y, ahora, a finales de febrero del 2026, por lo que Teherán decidió presentar sus propias condiciones para poner fin a la guerra, que se acerca a un mes de duración.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, estas condiciones son el cese total de las “agresiones y asesinatos” por parte de Israel y Estados Unidos en territorio de Irán y de sus aliados, mediante un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de los daños causados por los ataques.

Así era el Plan de Paz de 15 puntos que EE. UU. le propuso a Irán

En una muestra de interés de la administración del presidente Donald Trump por acabar con el conflicto en Medio Oriente, que entra en su cuarta semana y está poniendo una enorme presión sobre la economía mundial, el Gobierno de EE. UU. asegura haber enviado un ?lan de Paz de 15 puntos a Irán para poner fin a esta guerra.

Según Keshet 12, un canal de televisión israelí, el plan incluye la exigencia de desmantelar la capacidad nuclear de Irán, limitar la fabricación de misiles y abrir el estrecho de Ormuz, que, como único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto, es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.

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Asimismo, de acuerdo con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, el mandatario estadounidense ha ordenado el envío de miles de tropas a la región, entre ellas más de tres mil soldados de élite de la 82.ª División Aerotransportada, algo que podría interpretarse como un mensaje a Teherán de que "van en serio" con este plan de paz.

No obstante, tal como se dio a entender durante la mañana del 25 de marzo, las amenazas de Trump no suponen una garantía de que Teherán esté dispuesto a sentarse a la mesa: "Cuanto más insiste la Casa Blanca ante el mundo en que Irán está desesperado por llegar a un acuerdo, menos dispuesto se muestra Irán a hacerlo", agregó Barkat.

Los 15 puntos del Plan de Paz