“Suspendo los bombardeos”: Por qué Trump ha aplazado por dos semanas sus ataques previstos hacia Irán

Este 7 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplazará por otras dos semanas el ataque que tenía previsto contra infraestructuras importantes en Irán, tras el ultimátum hecho a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Mediante un mensaje en su red Truth Social, Donald Trump dijo que la decisión de aplazar el ataque por dos semanas se tomó luego de entablar conversaciones con autoridades paquistaníes.

"Tras mantener conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas", dijo Trump en sus redes sociales.

El mandatario afirmó que, durante el periodo de dos semanas, se tratará de un alto el fuego recíproco entre Estados Unidos e Irán.

Trump explicó que otro motivo que lo llevó a dar un plazo adicional de dos semanas es que Estados Unidos ha logrado cumplir y superar todos sus objetivos militares.

BREAKING: President Donald Trump said he will suspend planned military strikes on Iran for two weeks after talks with Pakistani leaders, contingent on Iran immediately reopening the Strait of Hormuz. — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

"Estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio", afirmó el mandatario.

También señaló que ha recibido una propuesta de diez puntos de Irán con la que podrán comenzar las negociaciones para finalizar la guerra en Medio Oriente.

BREAKING: President Trump pulls back on his Iran threats for two weeks, subject to Iran agreeing to ceasefire and to reopen Strait of Hormuz. https://t.co/EqYMzjFNbh — The Associated Press (@AP) April 7, 2026

"Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete", señaló Trump.

Desde el pasado fin de semana, el mandatario estadounidense reiteró en numerosas ocasiones sus advertencias hacia Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

Incluso, el presidente dijo que "todo Irán podía ser aniquilado en una noche" y que eso podía ocurrir, supuestamente, este 7 de abril.