Alto al fuego, armas nucleares y financiación: el plan de diez puntos de Irán para negociar con EE. UU.

Donald Trump anunció el pasado 7 de abril no solo aplazar por dos semanas más los ataques que tenía previstos contra Irán, en una nueva amenaza para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, sino también que ese país del Medio Oriente presentó un plan de diez puntos para continuar con las negociaciones con Estados Unidos y poner fin a la guerra.

El presidente afirmó que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en una etapa "bastante avanzada".

Dichas negociaciones se llevarán a cabo en Islamabad, capital de Pakistán, y se basarán exclusivamente en los diez puntos que formuló Irán para cesar el conflicto contra Estados Unidos.

Muchas de las demandas de las autoridades iraníes se centran en garantizar que el país no se vea afectado por sanciones, agresiones y ataques, a cambio de que no fabrique armas nucleares ni otro tipo de armamento.

Los diez puntos que incluye el plan de Irán son:

Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos

Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán

Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán

Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero

Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares

Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento

Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses

Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia

Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU

J. D. Vance

La Casa Blanca confirmó este 8 de abril que la delegación de Estados Unidos, encargada de las conversaciones con Irán, estará encabezada por el vicepresidente J. D. Vance.

"Puedo anunciar que el presidente (estadounidense), Donald Trump, está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance; el enviado especial (a Oriente Medio, Steve) Witkoff y Jared Kushner (yerno del mandatario) a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Añadió que la primera ronda de conversaciones será el próximo 11 de abril por la mañana.

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