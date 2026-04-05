Trump endurece tono contra Irán: “Abrid el maldito estrecho” y advierte escalada militar

A poco más de un mes del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la tensión se mantiene y ha elevado la preocupación global por el suministro energético.

El cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha impactado los precios del crudo y la estabilidad económica, con efectos en países como Guatemala, donde los combustibles han alcanzado niveles comparables a los registrados durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, Donald Trump ha presionado en la última semana a Irán para alcanzar un acuerdo, advirtiendo que de no lograrse la situación podría convertirse en “un infierno”.

Posible acuerdo en medio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que existen altas probabilidades de lograr un acuerdo con Irán en el corto plazo.

En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario indicó que “hay muchas posibilidades” de alcanzar un entendimiento este lunes 6 de abril, al tiempo que confirmó que las negociaciones continúan activas. Las declaraciones fueron ofrecidas al corresponsal Trey Yingst.

Amenazas y tensión por el estrecho de Ormuz

Sin embargo, Trump advirtió que, de no concretarse un acuerdo, evalúa una respuesta más agresiva. Según dijo, estaría considerando “volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo”, en referencia a posibles acciones militares sobre territorio iraní.

Horas antes, el gobernante también amenazó con desatar “el infierno” si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes.

A través de su red social Truth Social, Trump reiteró el ultimátum fijado para el 7 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril).

El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abrid el maldito estrecho, malditos locos, o estaréis viviendo en el infierno — ¡YA VERÉIS! Alabado sea Alá.

Presidente DONALD J. TRUMP

El cierre del estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial— se ha convertido en uno de los principales focos de inestabilidad en la región, tras la escalada del conflicto en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero, luego de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

En días recientes, Trump ya había advertido que su administración podría lanzar ataques “con dureza” contra Irán en un plazo de dos a tres semanas, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible intensificación del conflicto.