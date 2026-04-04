Trump advierte a Irán: 48 horas para reabrir Ormuz o “se desatará el infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán dispone de un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita resolver la crisis en el estrecho de Ormuz; de lo contrario, enfrentaría acciones militares dirigidas a sus instalaciones energéticas.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario reiteró su ultimátum al señalar que el tiempo se agota y que, de no cumplirse sus exigencias, “se desatará el infierno” contra Irán. La advertencia se enmarca en la escalada de tensiones en Oriente Medio.

“Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se está acabando: quedan 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos. ¡Gloria a Dios! Presidente DONALD J. TRUMP”

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Plazo límite para abrir el estrecho de Ormuz

El plazo fijado por Donald Trump vence el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del 7 de abril), fecha límite para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transita, según estimaciones de expertos, alrededor del 21% del petróleo mundial, equivalente a cerca de una quinta parte del suministro global.

El cierre de este paso marítimo se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad en los mercados energéticos internacionales, tras la escalada del conflicto iniciada el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos contra objetivos en Teherán.

Amenaza de ataques a centrales eléctricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que, de no lograrse una solución dentro del plazo establecido, su gobierno podría proceder con ataques a centrales eléctricas iraníes, como medida de presión en medio de la crisis.

En otro mensaje difundido el viernes, Trump señaló que una eventual reapertura del estrecho permitiría estabilizar el flujo petrolero y generar beneficios económicos a nivel global.

“Con un poco más de tiempo, podemos fácilmente abrir el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna. ¿Sería un ‘chorro abundante’ para el mundo? Presidente DONALD J. TRUMP”

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado una estrategia concreta para la resolución del conflicto ni un plan específico que garantice la reapertura del paso marítimo.

Posible ampliación del plazo

No obstante, según recoge la agencia de noticias EFE el mandatario no ha descartado extender el ultimátum. En declaraciones previas e incluso en mensajes recientes, ha sugerido que podría conceder “un poco más de tiempo” para alcanzar un acuerdo.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha detallado una estrategia concreta para la resolución del conflicto ni un plan específico que garantice la reapertura del paso marítimo.

Impacto global y efectos en Guatemala

A poco más de un mes del inicio del conflicto, la crisis ya tiene repercusiones en la economía internacional.

En el contexto global, incluida Guatemala, el aumento en los precios de los combustibles derivados del petróleo ha comenzado a impactar el bolsillo de los consumidores.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el encarecimiento de los carburantes no se limita al país, sino que se ha trasladado a otros sectores, elevando el costo del transporte, la logística y la distribución de mercancías, lo que a su vez incide en el precio final de alimentos, productos básicos y diversos servicios.