EE. UU. considera limitar ingreso de extranjeros en ciudades “santuario”, algunas sedes del Mundial como Los Ángeles y Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos considera bloquear la entrada de viajeros internacionales en aeropuertos de ciudades que no colaboran con las políticas migratorias de mano dura, conocidas como "santuario".

En declaraciones a reporteros durante una visita a Carolina del Norte, este martes 7 de abril, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que, para su Gobierno, "no tiene sentido procesar viajeros internacionales" si las ciudades no están "haciendo cumplir la ley migratoria".

"No creo que las ciudades santuario sean algo legal", agregó el funcionario, quien asumió el cargo en marzo, tras la salida de su predecesora, Kristi Noem.

La Administración de Donald Trump ha buscado presionar a las ciudades que limitan la colaboración con las agencias migratorias federales.

En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia publicó una lista de ciudades que considera "santuario", donde se incluye a grandes centros metropolitanos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Varias de estas jurisdicciones fueron objeto de un despliegue de agentes federales de inmigración el año pasado, lo que provocó enfrentamientos con la población civil y denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional.

La decisión de prohibir la entrada de viajeros internacionales en estas ciudades, donde se encuentran algunos de los aeropuertos más concurridos del país, como el JFK, en Nueva York, o el Los Angeles International Airport, tendría importantes consecuencias para el turismo y el comercio de EE. UU.

La Copa Mundial de la FIFA está programada del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, y 11 ciudades de EE. UU. serán sede de los juegos, incluidas Los Ángeles, Miami y Nueva York.

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