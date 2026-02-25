Los cinco momentos destacados del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump

Con casi dos horas de duración, Donald Trump pronunció uno de sus discursos más largos ante la Cámara de Representantes de EE. UU., también conocido como el discurso del Estado de la Unión.

Bajo la premisa de que su segundo mandato logró "una remontada histórica" y ayudó a fortalecer al país en diferentes ámbitos, el mandatario estadounidense habló detenidamente de varios asuntos, como los aranceles, la inmigración y su lucha contra el narcotráfico.

Con una hora y 47 minutos de duración, estos fueron los cinco momentos clave del discurso de Trump:

América Latina

El mandatario estadounidense, casi al final de su discurso, habló sobre la situación en Latinoamérica, desde el despliegue de navíos militares en el mar Caribe hasta la operación que permitió la captura del mandatario Nicolás Maduro.

"La fuerza élite de los Estados Unidos llevó a cabo una de las misiones más espectaculares que se han registrado recientemente. Creo que saben a qué me estoy refiriendo", señaló el mandatario.

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos", dijo Donald Trump, lo que causó la ovación de la mayoría de los presentes en la Cámara de Representantes.

También mencionó cómo los servicios de inteligencia de EE. UU. tuvieron "un papel importante y fundamental" para que las autoridades mexicanas lograran neutralizar a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación.

Corte Suprema

Donald Trump criticó a miembros de la Corte Suprema de EE. UU. luego de que votaran a favor de anular sus aranceles globales, acciones que formaron parte de su política económica.

Además de calificar la decisión como "muy desafortunada", expresó su descontento y dijo que su Gobierno busca alternativas para mantener los aranceles.

Demócratas

Durante su discurso, muchos de los congresistas demócratas expresaron su rechazo al no levantarse ni aplaudir cada uno de los logros que el presidente Trump mencionaba.

Decenas de demócratas permanecieron sentados durante el discurso, y muchos de ellos vestían de blanco como homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho al voto de las mujeres.

Además, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía "¡Los negros no son simios!", en respuesta a un video racista compartido por Trump, en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, aparecían representados como primates.

"Deberían avergonzarse"

La tensión se disparó cuando la demócrata Ilhan Omar, de la Cámara de Representantes, gritó al mandatario mientras hablaba.

"Deberían avergonzarse", dijo Trump a los demócratas que se habían negado a levantarse durante todo el discurso.

"Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar en respuesta, en alusión a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias a manos de agentes federales enviados a Mineápolis el mes pasado.

Duración

Trump pronunció el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia de Estados Unidos.

Con una hora y 47 minutos superó el récord anterior, de una hora y 20 minutos, establecido por el expresidente demócrata Bill Clinton en el 2000.

Incluso fue más extenso que la intervención de Trump ante el Congreso del año pasado, que duró una hora y 40 minutos.

