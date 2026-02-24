Maduro, Irán, migrantes y aranceles: Los temas que habló Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión

Desde temas como la frontera de Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y las políticas arancelarias, fueron algunos de los asuntos que el presidente Donald Trump abordó en la sesión conjunta del Congreso 119 de EE. UU., también denominada discurso sobre el Estado de la Unión.

Descrita por medios internacionales como "una oportunidad para que el mandatario explique los objetivos de su administración", el gobernante abordó varios de los asuntos más relevantes de su segundo mandato ante los miembros de la Cámara de Representantes.

Trump fue recibido con aplausos y, al llegar al estrado, estuvo acompañado por el vicepresidente, J. D. Vance, y por el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

"Nuestra nación está de vuelta, más fuerte que nunca y mucho más grande. Esta es la era dorada de Estados Unidos", fueron las palabras con las que Trump inauguró su discurso.

El mandatario afirmó que, luego de dos meses de su último discurso en la Cámara de Representantes, tuvo "la responsabilidad de transformar a Estados Unidos", ya que, según sus palabras, se le dejó una nación "en crisis".

"Una nación más fuerte"

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", reiteró Trump.

Trump mencionó que ahora Estados Unidos tiene "una de las fronteras más fuertes del mundo", al referirse a la migración y a sus esfuerzos por impulsar políticas migratorias.

"El flujo de fentanilo que se ha visto en la frontera ha disminuido casi 56%. Y el año anterior la tasa de asesinatos tuvo su declive más drástico en la historia registrada en Estados Unidos", afirmó Trump.

También indicó que hará de la ciudad de Los Ángeles una de las ciudades "más seguras del mundo", y destacó que ha logrado mayor seguridad en otras áreas, como Washington.

Donald Trump también señaló que Estados Unidos recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo de, según sus palabras, el nuevo "amigo y socio", Venezuela.

"La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600 mil barriles diarios", afirmó Trump, y calificó el hecho como un éxito económico.

Respecto de las grandes empresas, Trump anunció que obligará a las compañías tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas.

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", afirmó Trump.

"Muy desafortunado"

Respecto de sus políticas arancelarias, Donald Trump criticó ante los jueces de la Corte Suprema la sentencia que anuló sus imposiciones económicas, al calificarla como "una decisión muy desafortunada".

Trump aseguró que los socios comerciales de Estados Unidos están interesados en "mantener el acuerdo que ya negociaron", ya que él tenía el poder de empeorarles aún más las condiciones.

También agregó que muchos de los conflictos mundiales que "ha podido terminar" han sido posibles gracias a sus políticas arancelarias.

A su vez, señaló que los nuevos aranceles del 10% que implementará luego de la decisión de la Corte Suprema "no requerirán la intervención del Congreso para que sean permanentes".

"Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", afirmó.

"Save America"

Durante su discurso, el mandatario estadounidense criticó nuevamente al gobierno de Joe Biden y a sus políticas que, según sus palabras, "promovieron la llegada de migrantes criminales".

Mientras hablaba, criticó a los demócratas que estuvieron en el Congreso por no apoyar sus políticas migratorias, además de solicitar a la Cámara de Representantes que apruebe la eliminación de las "ciudades santuario".

También solicitó que se apruebe su ley denominada "Save America", que evitaría que los migrantes emitan su voto en las próximas elecciones.

Trump exigió al Congreso que apruebe esta ley, la cual exigiría la identificación de todos los votantes estadounidenses, y volvió a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad.

Según Trump, de esta forma se podrá combatir "las trampas" que puedan generarse en las próximas elecciones estadounidenses.

"El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar", dijo Trump.

Irán y Venezuela

Uno de los temas que abordó Donald Trump fue su participación en los ámbitos internacionales, al afirmar que logró acabar con "alrededor de ocho guerras".

"Los primeros 10 meses acabé alrededor de ocho guerras, entre ellas la de Camboya, Pakistán e India. Tengan que cuenta que la guerra de Pakistán pudo ser nuclear, así que tienen que agradecerme", dijo Trump respecto al tema internacional", reiteró.

También mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual lo calificó como "la novena guerra", y dijo que hará todo lo posible por lograr el fin del conflicto que, según sus palabras, ha acabado con la vida de al menos 25 mil soldados.

Con relación a Irán, Trump afirmó ante el Congreso que el país está desarrollando misiles que podrían golpear a EE. UU.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos", señaló el mandatario.

También abordó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, calificado por el mandatario como "uno de los siniestros capos de todos".

"Miembros de la élite más grande de EE. UU. llevaron a cabo en enero una de las más potentes y más espectaculares que se ha visto en tiempos recientes. Creo que todos sabrán bien de qué estoy hablando", dijo Trump, luego de recibir una ovación de la mayoría de los presentes en el Congreso.

"Esto fue una victoria completamente colosal para la seguridad en Estados Unidos, y es una oportunidad de prosperidad para Venezuela, ya que hemos conversado con la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez para buscar nuevas oportunidades de desarrollo", señaló el mandatario.