Maduro, Irán, migrantes y aranceles: Los temas que habló Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión

Internacional

Maduro, Irán, migrantes y aranceles: Los temas que habló Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión

Desde afirmar que EE. UU. posee una de las fronteras "más seguras", hasta presumir la captura de Nicolás Maduro, Trump dijo ante el Congreso que su mandato ha logrado una "remontada histórica".

|

time-clock

US-POLITICS-TRUMP-STATE OF THE UNION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Desde temas como la frontera de Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y las políticas arancelarias, fueron algunos de los asuntos que el presidente Donald Trump abordó en la sesión conjunta del Congreso 119 de EE. UU., también denominada discurso sobre el Estado de la Unión.

Descrita por medios internacionales como "una oportunidad para que el mandatario explique los objetivos de su administración", el gobernante abordó varios de los asuntos más relevantes de su segundo mandato ante los miembros de la Cámara de Representantes.

Trump fue recibido con aplausos y, al llegar al estrado, estuvo acompañado por el vicepresidente, J. D. Vance, y por el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

"Nuestra nación está de vuelta, más fuerte que nunca y mucho más grande. Esta es la era dorada de Estados Unidos", fueron las palabras con las que Trump inauguró su discurso.

LECTURAS RELACIONADAS

Armed man shot and killed after breaching Mar-a-Lago perimeter

Quién fue el hombre abatido en Florida por intentar entrar a la residencia de Trump en Mar-a-Lago

chevron-right
Aguililla Michoacán México

¿De dónde era “El Mencho”? El municipio donde nació uno de los capos más buscados de México

chevron-right

El mandatario afirmó que, luego de dos meses de su último discurso en la Cámara de Representantes, tuvo "la responsabilidad de transformar a Estados Unidos", ya que, según sus palabras, se le dejó una nación "en crisis".

"Una nación más fuerte"

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", reiteró Trump.

Trump mencionó que ahora Estados Unidos tiene "una de las fronteras más fuertes del mundo", al referirse a la migración y a sus esfuerzos por impulsar políticas migratorias.

"El flujo de fentanilo que se ha visto en la frontera ha disminuido casi 56%. Y el año anterior la tasa de asesinatos tuvo su declive más drástico en la historia registrada en Estados Unidos", afirmó Trump.

LECTURAS RELACIONADAS

Estados Unidos Asilo para inmigrantes

¿No más permisos de trabajo para los nuevos solicitantes de asilo? La nueva regla en EE. UU.

chevron-right

Trump vincula nuevos aranceles a una crisis de pagos que los expertos dudan

chevron-right

También indicó que hará de la ciudad de Los Ángeles una de las ciudades "más seguras del mundo", y destacó que ha logrado mayor seguridad en otras áreas, como Washington.

Donald Trump también señaló que Estados Unidos recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo de, según sus palabras, el nuevo "amigo y socio", Venezuela.

"La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600 mil barriles diarios", afirmó Trump, y calificó el hecho como un éxito económico.

Respecto de las grandes empresas, Trump anunció que obligará a las compañías tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas.

LECTURAS RELACIONADAS

US President Trump attends Angel Families Remembrance Ceremony at the White House

Verificamos por usted: ¿Donald Trump ya se pronunció por la muerte de "El Mencho"?

chevron-right
Al centro, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer y la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, junto a otros funcionarios, el 30 de enero del 2026, luego de la firma del Acuerdo Comercio Recíproco entre ambos países. (Foto, Prensa Libre: Mineco).

EE. UU. reconoce acuerdos recíprocos con Guatemala y otros países, pero ¿reconocerá las exenciones a los aranceles?

chevron-right

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", afirmó Trump.

"Muy desafortunado"

Respecto de sus políticas arancelarias, Donald Trump criticó ante los jueces de la Corte Suprema la sentencia que anuló sus imposiciones económicas, al calificarla como "una decisión muy desafortunada".

Trump aseguró que los socios comerciales de Estados Unidos están interesados en "mantener el acuerdo que ya negociaron", ya que él tenía el poder de empeorarles aún más las condiciones.

También agregó que muchos de los conflictos mundiales que "ha podido terminar" han sido posibles gracias a sus políticas arancelarias.

LECTURAS RELACIONADAS

MIGRACION-ESTADOS-UNIDOS

Por qué ciudades de EE. UU. rechazan plan de Trump para convertir almacenes en centros de detención migratoria

chevron-right
Probable conflicto de intereses en demanda de Trump contra el IRS.

El poder de Trump para demandar a Estados Unidos es cuestionado en un caso de US$10 mil millones contra el IRS.

chevron-right

A su vez, señaló que los nuevos aranceles del 10% que implementará luego de la decisión de la Corte Suprema "no requerirán la intervención del Congreso para que sean permanentes".

"Creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera a la gente que amo", afirmó.

"Save America"

Durante su discurso, el mandatario estadounidense criticó nuevamente al gobierno de Joe Biden y a sus políticas que, según sus palabras, "promovieron la llegada de migrantes criminales".

Mientras hablaba, criticó a los demócratas que estuvieron en el Congreso por no apoyar sus políticas migratorias, además de solicitar a la Cámara de Representantes que apruebe la eliminación de las "ciudades santuario".

LECTURAS RELACIONADAS

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia sobre aranceles y la suspensión de la Corte Suprema

Trump anuncia aumento del arancel global a 15% en sustitución del suspendido; inicialmente lo anunció en 10%

chevron-right
(COMBO) This combination of pictures created on February 20, 2026 shows US President Donald Trump (L) gesturing during a bilateral meeting on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Kuala Lumpur on October 26, 2025; and a handout picture provided by the office of Irans Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei shows him waving during a ceremony in Tehran on August 24, 2025. US President Donald Trump said on February 19 that Iran must make a "meaningful deal" in negotiations with Washington in the next 10 days or else "bad things happen", as he deployed warships, fighter jets and other military hardware to the region. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / various sources / AFP) / XGTY / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Irán lanza misil naval en el estratégico estrecho de Ormuz, en plena tensión con EE. UU.

chevron-right

También solicitó que se apruebe su ley denominada "Save America", que evitaría que los migrantes emitan su voto en las próximas elecciones.

Trump exigió al Congreso que apruebe esta ley, la cual exigiría la identificación de todos los votantes estadounidenses, y volvió a pedir públicamente que se exija una prueba de identidad.

Según Trump, de esta forma se podrá combatir "las trampas" que puedan generarse en las próximas elecciones estadounidenses.

"El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar", dijo Trump.

LECTURAS RELACIONADAS

President Trump Returns To Washington After Long Presidents Day Weekend

¿Operativo militar en Cuba? Qué "acuerdo" habría llegado Marco Rubio sobre la isla, según Trump

chevron-right
Petróleo en Maracaibo, Venezuela.

Estados Unidos comenzó a vender petróleo venezolano: ¿Envía dinero a Delcy Rodríguez?

chevron-right

Irán y Venezuela

Uno de los temas que abordó Donald Trump fue su participación en los ámbitos internacionales, al afirmar que logró acabar con "alrededor de ocho guerras".

"Los primeros 10 meses acabé alrededor de ocho guerras, entre ellas la de Camboya, Pakistán e India. Tengan que cuenta que la guerra de Pakistán pudo ser nuclear, así que tienen que agradecerme", dijo Trump respecto al tema internacional", reiteró.

También mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual lo calificó como "la novena guerra", y dijo que hará todo lo posible por lograr el fin del conflicto que, según sus palabras, ha acabado con la vida de al menos 25 mil soldados.

Con relación a Irán, Trump afirmó ante el Congreso que el país está desarrollando misiles que podrían golpear a EE. UU.

LECTURAS RELACIONADAS

Delcy Rodríguez CIA Venezuela

¿Presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela? El plan de Donald Trump con la CIA

chevron-right
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de la Expo Fedeindustria 2025 en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿Colaboró con EE. UU.? El reportaje de The Guardian que vincula a Delcy Rodríguez con la captura de Maduro

chevron-right

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos", señaló el mandatario.

También abordó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, calificado por el mandatario como "uno de los siniestros capos de todos".

"Miembros de la élite más grande de EE. UU. llevaron a cabo en enero una de las más potentes y más espectaculares que se ha visto en tiempos recientes. Creo que todos sabrán bien de qué estoy hablando", dijo Trump, luego de recibir una ovación de la mayoría de los presentes en el Congreso.

"Esto fue una victoria completamente colosal para la seguridad en Estados Unidos, y es una oportunidad de prosperidad para Venezuela, ya que hemos conversado con la nueva presidenta interina, Delcy Rodríguez para buscar nuevas oportunidades de desarrollo", señaló el mandatario.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Aranceles de EE. UU. Audiencias EE.UU. Cámara de Representantes Congreso de EE. UU. Donald Trump Estado de la Unión  Irán Sucesos Estados Unidos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS