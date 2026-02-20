Qué significa que Trump evalúe hacer un “ataque limitado” a Irán si no hay acuerdo de su programa nuclear

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insinuó este 20 de febrero la posibilidad de efectuar un “ataque limitado” contra Irán como forma de presión para que ambas naciones alcancen un acuerdo sobre las limitaciones del programa nuclear de Teherán.

Esto se ha complementado con el despliegue de varios navíos de guerra en el mar Mediterráneo. Uno de ellos es el USS Gerald Ford, el portaviones estadounidense más grande del mundo.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, dijo Trump al ser cuestionado en la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario no ha precisado aspectos como fechas clave.

Además, las recientes declaraciones de Trump se produjeron luego de que el pasado 19 de febrero, en el marco de su Junta de la Paz, pusiera un ultimátum de diez días a Irán para lograr un acuerdo con Estados Unidos.

Medios estadounidenses como The New York Times y CNN afirman que el ejército de EE. UU. ya se encuentra listo para un “ataque inminente”, a la espera únicamente de la autorización del mandatario.

Por otro lado, Irán afirmó también este viernes que desea alcanzar un “acuerdo rápidamente con EE. UU.”, tras las declaraciones recientes de Trump.

“Simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.

Mientras se llevan a cabo estas declaraciones, continúan las conversaciones entre Irán y EE. UU., encabezadas por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Finalmente, The New York Times, que cita a funcionarios de defensa iraníes, afirma que el país también estaría preparándose para un posible ataque por parte de EE. UU.

