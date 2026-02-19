Aliados y $10 millones de inversión: cómo Trump inauguró su Junta de la Paz y qué promesas hizo

Este 19 de febrero, en el denominado Instituto de la Paz, en Washington, el presidente Donald Trump y otros mandatarios inauguraron la primera reunión de la llamada Junta de la Paz, nueva institución que pretende competir con las Naciones Unidas.

En la cita participaron una docena de jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

Durante el acto, Trump anunció una inversión inicial de US$10 millones por parte de EE. UU. para la nueva entidad.

Además, la Junta recibió respaldo económico de países del golfo Pérsico, Japón y otras naciones asistentes.

La reunión se centró en la rehabilitación de la Franja de Gaza y en la situación de Irán, países sobre los cuales Trump ha reiterado amenazas.

World leaders and founding members of the Board of Peace gather for the inaugural meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace. pic.twitter.com/F8f67yrlZZ — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2026

"La paz es una palabra fácil de pronunciar, pero difícil de producir", expresó Trump durante la ceremonia.

En su discurso inaugural, afirmó que al menos 35 países invitados ya aceptaron unirse al organismo y aseguró que "los que no lo han hecho, lo harán". Añadió que Noruega se comprometió a organizar un evento próximo de la entidad.

The PEACE President. 🕊️🇺🇸



President Trump delivers remarks at the inaugural Board of Peace meeting at the United States Institute of Peace. pic.twitter.com/2h2CoDUAVU — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2026

También informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait prometieron más de US$7 mil millones como parte del paquete de ayuda que prepara la Junta para el territorio palestino.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino, anunció que la organización contribuirá a recaudar US$75 millones para proyectos deportivos en Gaza.

La mayoría de los más de 20 miembros fundadores de la Junta son aliados de Trump, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reacios a integrarse, al considerar que el nuevo organismo debilita el papel de la ONU.

