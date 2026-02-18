Por qué el Gobierno de Trump ha ordenado el cierre de casi 500 escuelas para conductores comerciales

Más de 550 escuelas para capacitar a conductores de camión y autobuses deberán cerrar sus operaciones en EE.UU., después que las autoridades federales encontraran que no cumplían con las normas básicas de seguridad y sus instructores no estaban calificados, informó este miércoles el Departamento de Transporte (DOT, en inglés).

Las escuelas recibieron notificaciones en las que se les informó que serían eliminadas del registro nacional de la Administración Federal de Seguridad de Transportes (FMCSA), lo que las obligaría a cerrar.

Las autoridades federales realizaron más de 1 mil 400 operativos encubiertos en los 50 estados para detectar problemas de seguridad en estas instituciones.

El DOT indicó en un comunicado que las escuelas sancionadas carecían de instructores cualificados, utilizaban direcciones falsas y no capacitaban adecuadamente a los conductores en el transporte de materiales peligrosos, entre otras infracciones.

También se detectaron instructores que ni siquiera contaban con las licencias o permisos correspondientes (como los de autobuses escolares) para los vehículos que enseñaban a conducir a sus alumnos.

Además, las escuelas sancionadas utilizaban vehículos que no se ajustaban al tipo de formación que se ofrecía.

También se encontró que las instituciones no evaluaban adecuadamente a los estudiantes sobre los requisitos básicos. Algunas escuelas admitieron que ni siquiera cumplían con los requisitos específicos de su propio estado.

“Durante demasiado tiempo, la industria del transporte por carretera ha operado como el Viejo Oeste, donde todo se vale y nadie pregunta”, dijo en un comunicado el Secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy.

El cierre de las escuelas hace parte de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la seguridad de carreteras.

