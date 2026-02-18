¿Donald Trump evalúa ataques a Irán? CBS revela discusiones militares en curso

Donald Trump estaría evaluando posibles ataques contra Irán, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por la cadena CBS. Las discusiones habrían tenido lugar durante reuniones con altos mandos del Pentágono, en las que se analizaron diferentes escenarios de intervención militar.

La misma fuente indicó que el Pentágono comenzó a reubicar temporalmente parte de su personal destacado en el Medio Oriente hacia bases en Europa y Estados Unidos, como medida de precaución ante un eventual conflicto o represalias de Irán. Estos movimientos, según expertos consultados por CBS, suelen anticipar operaciones ofensivas, aunque también podrían tratarse de maniobras rutinarias.

Casa Blanca no descarta un ataque

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció en conferencia de prensa que existen “muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán”, aunque reiteró que la vía diplomática sigue siendo la prioridad para el presidente. Al ser consultada sobre una posible coordinación con Israel, Leavitt declinó hacer comentarios, pero afirmó que “las consultas de seguridad continúan con los aliados estratégicos”.

Este miércoles, la Casa Blanca advirtió a Irán que sería “muy sensato” cerrar un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Esta advertencia se produjo tras declaraciones del Gobierno iraní que anunciaron la elaboración de un “marco preliminar” para continuar las negociaciones, suspendidas desde junio tras un conflicto de 12 días.

Por su parte, Trump mencionó la importancia estratégica de la base aérea de Diego García, en el océano Índico, en caso de que Irán no acceda a firmar un acuerdo. El mandatario argumentó que la base podría ser clave para “erradicar un posible ataque de un régimen sumamente inestable y peligroso”.

Despliegue militar en el Golfo

Como parte del refuerzo militar, ya se encuentra en la región el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln, mientras que un segundo, el USS Gerald Ford, está en ruta hacia el Medio Oriente. La presencia militar busca aumentar la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante cualquier eventualidad, según información de seguimiento marítimo.

Rubio viajará a Israel en plena tensión

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitará Israel el 28 de febrero para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, según confirmó un funcionario estadounidense a AFP. El viaje se produce en medio del endurecimiento del discurso y la tensión con Irán, mientras se define el rumbo de las negociaciones diplomáticas.