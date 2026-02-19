Internacional
“Diez días”: el ultimátum que Trump le dio a Irán para lograr un acuerdo y si habrán ataques pronto
Donald Trump dio un ultimátum de diez días a Irán para lograr un acuerdo, de lo contrario, el mandatario reiteró que podrían "suceder cosas malas".
El presidente estadounidense Donald Trump asiste a la reunión inaugural de la "Junta de la Paz" en el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington, D.C., el 19 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)
Donald Trump ha dado un plazo de “diez días” para determinar si existen posibilidades de lograr un acuerdo con Irán y advirtió que, de no concretarse, ocurrirán “cosas malas”.
Las declaraciones del mandatario, hechas el 19 de febrero, se dan en un contexto en el que ambos países han intercambiado amenazas, y tras intentos de diálogo entre Washington y Teherán que se originaron a principios de febrero.
Mientras Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar por Medio Oriente, Irán ha continuado con sus ejercicios en el mar de Omán.
“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo; de lo contrario, pasarán cosas malas”, afirmó Trump.
“Puede que Washington tenga que ir un paso más allá. Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, reiteró el presidente estadounidense.
Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el 18 de febrero que existen “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán”.
¿Ataque este fin de semana?
Medios como CNN en Español sugieren que EE. UU. ya estaría listo para atacar Irán este fin de semana, pero que Trump aún no ha tomado una decisión final sobre esas acciones.
Según ese medio, la Casa Blanca habría sido informada de que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para el ataque.
Sin embargo, una de las fuentes citadas por CNN afirma que Trump aún no tiene una decisión clara sobre qué hacer, y que se encuentra tanto a favor como en contra del ataque.
Presuntamente, el mandatario estaría en constantes diálogos con sus asesores y aliados para determinar cuál sería la mejor decisión. CNN afirma que esta podría concretarse —o no— este fin de semana.
