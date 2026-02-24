Quién fue el hombre abatido en Florida por intentar entrar a la residencia de Trump en Mar-a-Lago

El pasado 23 de febrero, el Servicio Secreto de Estados Unidos abatió a tiros a un hombre presuntamente armado que intentó ingresar a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.

"Un hombre armado fue abatido a tiros (…) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, la mañana del pasado lunes.

El portavoz agregó que el hombre, armado con una escopeta y con un bidón de combustible, fue observado cuando intentó ingresar al perímetro de la residencia de Trump, específicamente en la entrada norte.

Guglielmi señaló que hubo un enfrentamiento armado entre el hombre y los oficiales, quienes lo mataron.

"Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Bradshaw agregó que ningún agente resultó herido, pero se negó a dar más detalles del enfrentamiento.

¿Quién era?

Medios como The Washington Post identificaron al hombre como Austin Tucker Martin, de 21 años, residente de Cameron.

Cameron es un pequeño condado de Carolina del Norte, el cual se encuentra a unos 1,127 kilómetros de Mar-a-Lago.

El medio también brindó otros detalles acerca de Martin, como que era ilustrador de paisajes y que su hermana había fallecido hace tres años.

