Verificamos por usted: ¿Donald Trump ya se pronunció por la muerte de “El Mencho”?

La muerte del cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero ha causado numerosos pronunciamientos, tanto a escala internacional como de las propias autoridades mexicanas.

Uno de los pronunciamientos que más expectativas ha generado es el del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien ha presionado a las autoridades mexicanas para abordar el narcotráfico.

Además, Trump designó a los carteles del narcotráfico y a pandillas como organizaciones terroristas.

Por ello, muchas personas han indagado si el mandatario estadounidense ya se pronunció por los operativos en Jalisco que terminaron con la muerte de “El Mencho”.

Actualmente existe una publicación del mandatario en su red Truth Social que, aunque aborda el tema de México y el narcotráfico, no habla directamente de la muerte de “El Mencho”.

En un mensaje en esa red social, Trump mencionó una entrevista que habría tenido el funcionario Derek Maltz, a cargo de Lawrence Jones, en la que presuntamente se habló de México y su situación con el narcotráfico.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

Feb 23 2026, 9:08 AM ET



Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz, a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles… pic.twitter.com/YsfoxmNljk — Donald Trump en Español (@TruthTrump_es) February 23, 2026

“México debe intensificar sus esfuerzos contra los carteles y las drogas”, afirmó Trump en su publicación.

Aunque se refería al narcotráfico y a México, el mandatario no se ha pronunciado, de momento, sobre la muerte de “El Mencho”.

Lea también: Cómo y dónde fue el momento exacto del enfrentamiento en donde falleció “El Mencho”