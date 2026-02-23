Cómo y dónde fue el momento exacto del enfrentamiento en donde falleció “El Mencho”

Tapalpa, Jalisco, fue el escenario en el que se confirmó el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación, el pasado 22 de febrero.

Numerosas imágenes y videos se han viralizado en redes sociales sobre el panorama en varios estados tras la muerte de “El Mencho”.

Uno de estos mostraría el momento exacto en que fuerzas mexicanas, en su intento por aprehender a Oseguera Cervantes, combatieron contra presuntos integrantes del CJNG.

El medio NMás compartió un video en el que supuestamente se observa, en las afueras de Tapalpa, cómo fuerzas federales se enfrentan con miembros del crimen organizado.

El video, compartido por un usuario que presuntamente se hallaba oculto entre varios árboles, muestra el supuesto enfrentamiento, en el que se escuchan detonaciones de armas de fuego.

También se observan vehículos, presuntamente utilizados por las fuerzas de seguridad mexicanas, empleados para intentar interceptar a Oseguera Cervantes.

Así se vivió la mañana de este domingo 22 de febrero el enfrentamiento de fuerzas federales y el crimen organizado en las afueras de Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.



Tras la difusión del video y la confirmación de su fallecimiento, las autoridades mexicanas informaron que al menos 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en distintos enfrentamientos ocurridos en varios estados.

Por otro lado, el Gobierno del presidente Donald Trump confirmó que brindó apoyo de inteligencia para llevar a cabo el operativo que terminó con la muerte de Oseguera Cervantes.

“El Mencho era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, dijo Karoline Leavitt el pasado 22 de febrero en la Casa Blanca.

