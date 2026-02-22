Guatemala emite aviso a connacionales por situación de seguridad en México

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que, a través de la Red Consular de Guatemala en México, mantiene monitoreo constante de las operaciones de seguridad que se desarrollan en distintos puntos de México, especialmente en zonas donde se han reportado bloqueos carreteros, incendios de vehículos y otros hechos que afectan la movilidad y el orden público.

El aviso se emite luego de que autoridades mexicanas confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo federal que detonó una ola de bloqueos e incidentes en varias regiones del país.

De acuerdo con la Cancillería guatemalteca, las áreas bajo observación incluyen Jalisco y puntos aledaños, donde en las últimas horas se han registrado incidentes derivados de operativos de seguridad de alto impacto.

No obstante, los reportes desde México indican que los incidentes se expanden a otras regiones, incluyendo la zona fronteriza entre México y Guatemala.

Sin guatemaltecos afectados

El Minex precisó que el Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí, que tiene jurisdicción consular en esa región, se mantiene atento ante cualquier eventualidad.

Hasta el momento no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados por los hechos.

Las autoridades guatemaltecas indicaron que los consulados están listos para brindar asistencia y protección consular a quienes lo requieran.

Además, recomendaron a los guatemaltecos que se encuentren en zonas de riesgo:

Extremar precauciones

Evitar desplazamientos innecesarios

Mantenerse informados por fuentes oficiales

Seguir las indicaciones de las autoridades locales

Contactos de emergencia consular

Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí

Teléfonos: (0052) 444 689 0317 / (0052) 444 180 3173 / (0052) 444 180 3174

Desde Guatemala: (00502) 2410-0000 extensiones 8620, 8621 y 8622

Correo: sanluispotosi@minex.gob.gt

Consulado General de Guatemala en Ciudad de México

Teléfono: (0052) 55 5682 9760

Correo: consmexico@minex.gob.gt

