Video | ¿Qué está pasando en México tras la muerte de “El Mencho”?

México vive horas de tensión y alerta este domingo 22 de febrero, luego de que autoridades federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad en el estado de Jalisco.

La noticia detonó reacciones violentas casi inmediatas, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados, atribuidos a células del CJNG en distintas regiones del país.

Las autoridades federales mexicanas confirmaron que en el operativo perdió la vida El Mencho cuando era trasladado tras resultar herido en el enfrentamiento.

La operación también dejó otros presuntos integrantes del grupo delictivo muertos, tanto en el lugar como en traslado aéreo hacia la Ciudad de México, según el comunicado oficial.

Bloqueos y violencia

En las horas posteriores a la confirmación, se reportaron narcobloqueos y actos de violencia en carreteras y zonas urbanas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y Aguascalientes, lo que obligó a autoridades estatales y federales a desplegar operativos de contención y patrullajes extraordinarios.

Las autoridades han pedido a la población evitar traslados innecesarios, mantenerse informada por canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo.

#Ahora | Tras el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte de Nemesio "El Mencho", se registran incendios de tiendas de conveniencia y farmacias en ciudades como León, Irapuato, Silao, Guanajuato capital, Purísima del Rincón y Moroleón.



Vía @Milenio

Más… pic.twitter.com/p9oyb2X1bb — Prensa Libre (@prensa_libre) February 22, 2026

Videos publicados por medios y usuarios exhiben columnas de humo de vehículos incendiados y tráfico detenido por barricadas.

Grabaciones muestran a personas corriendo y buscando refugio en sectores cercanos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ante rumores de enfrentamientos y pánico entre pasajeros.

🚨 Defensa de México confirma muerte de "El Mencho" tras su captura



De acuerdo con la información oficial, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió durante el traslado, luego de ser capturado en un operativo de las fuerzas armadas.



Vía @Milenio… pic.twitter.com/yUvS98XPF0 — Prensa Libre (@prensa_libre) February 22, 2026

¿Por qué hay tanta tensión?

El CJNG es una de las organizaciones criminales con mayor capacidad de respuesta armada en México, por lo que la muerte de su cabecilla representa un golpe histórico, pero también un alto riesgo de represalias, disputas internas y reacomodos criminales.

Esto ha ocurrido en los últimos operativos por parte de las autoridades, como sucedió con la detención de Ovidio Guzmán, El Ratón, hijo de El Chapo Guzmán, en el conocido "culicanazo". Horas después de su captura, fue liberado tras una serie de ataques de sicarios del cartel de Sinaloa, que es grupo contrario al CJNG.

Analistas advierten que este tipo de escenarios suele venir acompañado de:

Violencia reactiva para demostrar fuerza

Intentos de control territorial

Mensajes intimidatorios contra autoridades

▶️ Vehículos de carga pesada bloquean vialidad en Avenida Periférico en Zapopan



📺 El reporte de Juan Carlos Munguía en #MILENIONoticias pic.twitter.com/QoJv3v7eS4 — Milenio (@Milenio) February 22, 2026

Bloqueos en Jalisco y alertas internacionales

Ante el escenario, gobiernos estatales anunciaron refuerzos en seguridad, mientras que la Embajada de Estados Unidos emitió alertas para sus ciudadanos, recomendando refugiarse y evitar zonas con disturbios o bloqueos.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha declarado medidas excepcionales a nivel nacional, pero mantiene vigilancia permanente ante posibles nuevas acciones del CJNG o de grupos rivales.

No obstante, en Jalisco se concentra la tensión debido a la serie de bloqueos y quema de tiendas y vehículos, que se registraron en videos que se observan en las redes sociales. Las autoridades de seguridad indicaron que hasta ahora la situación está bajo control y los centros comerciales operan con normalidad.

A las 14:00 horas, el Gabinete reportó 21 bloqueos carreteros activos, mientras que cinco ya fueron desactivados, en ese estado.

🔴 Reportan 21 bloqueos carreteros activos en Jalisco



El Gabinete de Seguridad informó que, hasta las 14:00 horas, en el último corte, se mantenían 21 bloqueos carreteros activos y cinco ya habían sido desactivados en el estado mexicano.

Siguen en vigilancia

Aunque la situación es dinámica y cambiante, las autoridades insisten en que los operativos continúan y que se informará cualquier cambio relevante.

El llamado principal es a no difundir rumores y seguir únicamente información verificada.

La acciones están siendo más puntuales en Jalisco, donde se han cancelado clases y eventos masivos por motivos de seguridad tras los hechos violentos vinculados a la muerte de El Mencho.

Contenido informativo en colaboración con Milenio, medio de comunicación de México.

