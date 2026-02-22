Videos muestran caos tras muerte de “El Mencho” por bloqueos y vehículos incendiados en las carreteras

Narcobloqueos, tiroteos y vehículos incendiados se registraron en varias carreteras, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban operativos para controlar la situación.

Así, México vivió una jornada de caos tras confirmarse la muerte de Nemesio “El Mencho”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más buscados por ese país y los Estados Unidos.

Desde Jalisco hasta Veracruz y Chiapas, autoridades locales y federales reportaron bloqueos carreteros y ataques a comercios y bancos, dejando escenas de violencia y alerta entre la población.

Medios, como Milenio y agencias noticiosas, y también vecinos que presenciaban los hechos, compartieron videos que muestran los momentos más impactantes de la jornada: bloqueos, vehículos en llamas y las fuerzas federales.

En algunos puntos, los bloqueos involucraron la quema de tráileres y vehículos particulares, complicando la circulación y generando largas filas de tránsito.

Pese a la tensión, las autoridades reiteraron que mantienen presencia en las zonas más afectadas, aunque las acciones del crimen organizado continuaron durante varias horas.

El gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, no emitió declaraciones inmediatas sobre los hechos, aunque más tarde felicitó la coordinación de los cuerpos de seguridad.

Estas grabaciones permiten dimensionar la magnitud de los hechos registrados este domingo 22 de febrero.

Videos de incidentes en Jalisco y otros puntos de México

Bloqueos en Veracruz, sureste de México – Al menos cuatro tráileres fueron incendiados en diferentes puntos carreteros, y se estima que los bloqueos podrían haber afectado más de una decena de vehículos, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana del domingo 22 de febrero.

Bloqueos y quema de vehículos en Jalisco y Michoacán, en occidente – Los hechos se registraron en Tapalpa tras un operativo de fuerzas federales, según autoridades municipales.

Quema de Banco del Bienestar en Coacalco, Estado de México – En total 26 agencias de la entidad bancaria estatal, donde los mexicanos reciben fondos de Gobierno, fueron afectadas.

Enfrentamiento con el CJNG – Impactantes imágenes muestran a elementos de la Guardia Nacional con secuelas de los enfrentamientos ocurridos este domingo 22 de febrero.

Incidentes en Cintalapa, Chiapas – Se reportaron bloqueos y quema de vehículos, reforzando la alerta en la región.

Quema de OXXOS – Diversos comercios fueron incendiados, aunque la cifra exacta aún no se ha confirmado por autoridades locales.

