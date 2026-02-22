Gobernación y Ejército refuerzan vigilancia por violencia en México tras operativo contra “El Mencho”, cabecilla del CJNG

Autoridades de Guatemala confirmaron que mantienen operaciones de vigilancia y control en la frontera con México, luego de los incidentes registrados tras un operativo de seguridad que dejó múltiples bloqueos, incendios y ataques armados en varios estados mexicanos. El despliegue tiene carácter preventivo, según indicaron fuentes oficiales consultadas.

El Ejército de Guatemala informó que, ante información vinculada a la muerte de “El Mencho”, se han intensificado las medidas de monitoreo, control y vigilancia en sectores estratégicos de la zona fronteriza, bajo un enfoque preventivo sustentado en análisis de inteligencia, con el propósito de anticipar y neutralizar cualquier situación que pudiera afectar la estabilidad y la seguridad en el área.

Operación Cinturón de Fuego y ejército

Según el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos, "la operación Cinturón de Fuego fue diseñada desde el inicio del gobierno para reforzar la presencia militar en la frontera", especialmente en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Agregó que "las acciones de seguridad y prevención ya fueron ejecutadas desde las primeras horas en que se conoció lo ocurrido en México", con refuerzo específico en los pasos no autorizados.

En cuanto al riesgo de incursión o presencia de grupos criminales transnacionales, el funcionario aseguró que "no hay paso extraordinario de ciudadanos mexicanos hacia Guatemala, ni alteración de la cotidianidad en la frontera", aunque reconoció que la situación podría generar disputas internas de poder dentro de las estructuras criminales. En ese sentido, señaló que la inteligencia militar prevé que algunos actores puedan buscar "refugio o establecer casas de seguridad en territorio guatemalteco", razón por la cual se reforzó la vigilancia.

Además, indicó que se activó "una comunicación más inmediata con la Secretaría de la Defensa de México", y se fortaleció la presencia de equipos de inteligencia militar en áreas sensibles de la franja fronteriza.

El Ejército de Guatemala informó que, ante la información sobre la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, reforzó sus operaciones en la frontera con México como parte de la Operación Cinturón de Fuego, la cual incluye monitoreo, control, patrullajes, vigilancia, presencia y seguridad en puntos estratégicos.

#ComunicadoDePrensa | El Ministerio de la Defensa Nacional a la Opinión Pública Informa. pic.twitter.com/weEmSDeh5I — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) February 22, 2026

La institución reiteró que mantiene presencia permanente en la línea divisoria Guatemala–México, mediante operaciones militares continuas y vigilancia estratégica, en cumplimiento de su misión constitucional de resguardar la soberanía e integridad del territorio nacional.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala permanecen en estado de alerta ante eventuales ataques o movimientos irregulares por parte de grupos del crimen organizado mexicano. Desde que se conocieron los incidentes suscitados este domingo en México, las unidades asignadas a las zonas fronterizas fueron alertadas y, según se indicó, los patrullajes no se han detenido desde diciembre del año pasado, cuando se reportaron incursiones de grupos armados en esa región.

Cancillería mantiene vigilancia consular

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que la Red Consular de Guatemala en México se mantiene en monitoreo constante ante los disturbios reportados en estados como Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, y se encuentra en estado de alerta para asistir a connacionales que lo necesiten.

Red Consular de Guatemala en México en alerta ante operaciones de seguridad.#Comunicado 🔗 https://t.co/ZOZuL7dyaH pic.twitter.com/JBWMgDsUs8 — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) February 22, 2026

Según la Cancillería, el Consulado General en San Luis Potosí, circunscripción donde se ubican varios de los puntos afectados, está atento a cualquier eventualidad. Hasta el momento, no se reportan guatemaltecos afectados por los incidentes relacionados con los operativos en México.

Se recomienda a los ciudadanos guatemaltecos residentes o en tránsito por México mantener precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir únicamente información oficial.

Fuerzas mexicanas reportan operativo en Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó la ejecución de un operativo de seguridad en el estado de Jalisco, en el que falleció Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación provocó bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados en varios estados del país.

Los reportes señalan que, en las horas posteriores a la acción, se registraron al menos 21 bloqueos carreteros activos, así como disturbios atribuidos a células del CJNG. En el estado de Chiapas, fueron incendiadas tiendas Oxxo y vehículos, incluyendo un ataque a una unidad de transporte público en el municipio de Bochil. En Tuxtla Gutiérrez, un grupo ingresó a una tienda para saquearla antes de prenderle fuego. Las autoridades locales no han confirmado si estos hechos están directamente relacionados con los operativos en Jalisco, pero reforzaron patrullajes en municipios fronterizos con Guatemala.

Las autoridades mexicanas recomendaron a la población evitar traslados innecesarios, refugiarse en zonas seguras y no difundir información no verificada. En Jalisco, se suspendieron clases y eventos públicos como medida preventiva.