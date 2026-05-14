Incendios forestales causan cierre vial en Mixco y destruyen restaurante en ruta al Atlántico

Dos incendios forestales se salieron de control este jueves 14 de mayo en la ruta al Atlántico y en la carretera hacia San Juan Sacatepéquez, lo que provocó daños en un restaurante, cierre de carreteras y complicaciones en el tránsito vehicular, informaron los Bomberos Voluntarios y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco.

La PMT de Mixco reportó que un incendio forestal afecta el kilómetro 21 de la carretera hacia San Juan Sacatepéquez, donde los Bomberos Voluntarios trabajan para controlar las llamas.

Debido a las grandes columnas de humo y al riesgo para los automovilistas, las autoridades cerraron el paso vehicular en el sector, lo que afecta la circulación en Mixco Norte y en la calzada San Juan.

Las autoridades de tránsito de Mixco informaron que, para mitigar el impacto vehicular en el sector se habilitó un carril en el km 21, donde agentes de la PMT trabajan por tiempos la regulación vehicular.

Varias compañías de los Bomberos Voluntarios fueron destacadas al lugar para combatir el incendio, que se extiende en una amplia área boscosa.

En la ruta al Atlántico, otro incendio forestal se registra entre los kilómetros 22 y 23, en un barranco situado a un costado del carril que conduce hacia la capital.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que al número de emergencias 122 ingresaron múltiples llamadas de auxilio que alertaban sobre varios focos de incendio en los kilómetros 22, 22.5 y 23 de esa ruta.

Añadió que elementos de la 85 compañía acudieron inicialmente al lugar y posteriormente solicitaron apoyo de otras estaciones debido a la magnitud del incendio.

Según Gómez, los socorristas trabajan con camiones contra incendios y unidades de abastecimiento para evitar que el fuego continúe propagándose en la maleza.

El portavoz confirmó que un restaurante fue consumido por las llamas como daño colateral del incendio forestal.

“Dos equipos de bomberos trabajan en el área del restaurante para sofocar los restos del fuego”, explicó Gómez.

Agregó que los socorristas lograron extraer dos cilindros de gas del área de la cocina para prevenir una emergencia mayor.

Los Bomberos Voluntarios continúan las labores de control y liquidación en ambos sectores afectados.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el siniestro también alcanzó un predio donde la Policía Nacional Civil (PNC) almacena vehículos consignados.

“Kilómetro 22 ruta al Atlántico, se reporta un incendio forestal el cual debido a la magnitud alcanza un restaurante y predio de la PNC. Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Palencia y El Fiscal laboran en el lugar junto a otras instituciones de primera respuesta para poder sofocar y mitigar las llamas evitando su propagación a otros sectores”, detalla los socorristas.

Elementos de varías compañías trabajan en la extinción de un incendio forestal, en un área extensa en el kilómetro 21 ruta hacía San Juan Sacatepéquez. pic.twitter.com/HzOIGwF1xa — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 14, 2026

Incendio forestal en Km 21 jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, bomberos voluntarios laboran en el lugar, al momento se encuentra cerrada la vía, afectando la circulación vehicular en Mixco Norte y Calzada San Juan.#TránsitoMixco pic.twitter.com/fEb4GworAF — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) May 14, 2026

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