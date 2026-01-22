¿Colaboró con EE. UU.? El reportaje de The Guardian que vincula a Delcy Rodríguez con la captura de Maduro

Este 22 de enero, el medio The Guardian afirmó que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría garantizado su cooperación con el Gobierno de Donald Trump antes de la captura del mandatario Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero.

De acuerdo con la información del diario británico, Rodríguez y su hermano Jorge no habrían participado directamente en la operación de EE. UU. que terminó con la captura de Maduro, pero sí habrían asegurado su cooperación por medio de varios intermediarios.

Los intermediarios, según The Guardian, habrían dicho al Gobierno de Trump que los Rodríguez colaborarían con ellos al día siguiente de la captura de Maduro.

The Guardian habría obtenido la información a través de cuatro fuentes, quienes afirmaron que, entre las negociaciones entre los Rodríguez y el mandatario Trump, también participaron representantes del Gobierno de Catar.

El medio afirma que los supuestos contactos entre los Rodríguez y EE. UU. habrían comenzado en otoño, y se intensificaron tras una llamada telefónica entre Trump y Maduro, ocurrida en noviembre del año pasado, en la que la administración de Trump no logró que el mandatario venezolano abandonara el poder de forma voluntaria.

En diciembre, Delcy Rodríguez habría pedido a uno de sus intermediarios que informara al Gobierno de EE. UU. que “colaboraría con ellos” y “con el resultado que se presente”.

The Guardian también asegura que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se mostró inicialmente desconfiado de colaborar con los Rodríguez.

Sin embargo, y según el diario, Rubio habría llegado a la conclusión de que colaborar con ellos era la “opción menos mala” para garantizar una “transición pacífica” en Venezuela.

Finalmente, The Guardian afirmó que uno de los factores por los que EE. UU. consideró a Delcy Rodríguez como “aliada secreta” fue su carácter, el cual fue calificado por el medio como “una persona con rarezas encantadoras que le ayudaban a ganar amigos”.

Aun con eso, el medio sostiene que el factor decisivo que consolidó la relación entre Rodríguez y EE. UU. fueron sus conexiones con el sector petrolero.

Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina de Venezuela dos días después de la captura de Nicolás Maduro.

“Fake”

Tras la publicación de The Guardian, el Gobierno de Venezuela calificó el 22 de enero de “fake” la información presentada.

Mediante una publicación en la red social X, la sede del Gobierno de Venezuela compartió una imagen del diario con un letrero rojo que dice “fake”, sin proporcionar más detalles al respecto.

