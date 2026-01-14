“Una persona formidable”: Qué hablaron Trump y Rodríguez en su primera llamada tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este 14 de enero que sostuvo una “larga llamada” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que todo “anda muy bien” con el país sudamericano.

Se trata del primer contacto entre ambos mandatarios desde que, el pasado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses ingresaron al país para capturar a Nicolás Maduro.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas. Creo que todo anda muy bien con Venezuela”, dijo Trump este miércoles durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense calificó a Rodríguez como “una persona formidable”. Por su parte, la presidenta interina de Venezuela calificó la conversación con Trump como “productiva y cortés” y “desarrollada en un marco de respeto mutuo”.

“Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”, escribió Rodríguez en Telegram.

La mandataria también conversó brevemente con periodistas, aunque no respondió preguntas sobre un supuesto viaje a EE. UU. o Colombia.

Sin embargo, evitó pronunciarse respecto del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien supuestamente ha “mostrado resistencia” a colaborar en Washington.

La conversación entre Trump y Rodríguez coincidió con una nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos, en un proceso que comenzó la semana pasada, pero que avanza a cuentagotas.

Rodríguez asumió el poder luego de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y enviados a Estados Unidos el 3 de enero para ser juzgados por narcotráfico.

La presidenta interina calificó lo ocurrido como un “secuestro”, aunque no mencionó el tema al informar sobre la llamada con Trump.

Rodríguez indicó que espera que el “nuevo momento político” de Venezuela “permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica”.

