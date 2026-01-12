¿Quién es el presidente actual de Venezuela? La lucha por el dominio tras la detención de Maduro

Desde que el Ejército de los Estados Unidos capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero, en la ciudad de Caracas, el futuro de Venezuela se volvió incierto, principalmente porque muchas personas no saben quién está realmente al frente del poder, tras más de una década del régimen chavista.

El gobierno de Venezuela se refirió a la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como un “secuestro” y una “agresión extranjera”, tal como el propio exmandatario venezolano la describió al presentarse ante un juez en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York.

Ante esta situación, decenas de funcionarios venezolanos leales a Nicolás Maduro condenaron las acciones de los Estados Unidos y calificaron la captura del expresidente y de su esposa, de “secuestro ilegal e ilegítimo”, al punto de describir la operación militar del Ejército de EE. UU. como una “gran muestra de salvajismo, ignorancia y crueldad”.

Sin embargo, tras la captura de Maduro surgió una nueva duda en Venezuela: ¿quién estará al frente de la nación sudamericana, el presidente estadounidense Donald Trump o la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez? Esto ocurre considerando que EE. UU. supervisará la gestión del país y mantendrá “involucramiento” en distintos asuntos.

¿Quién gobierna Venezuela en el 2026?

Desde el pasado lunes 5 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien asuma la jefatura del Estado sudamericano ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, el dirigente sindical que fue presidente de Venezuela por más de una década, tras la muerte de Hugo Chávez.

Mediante un comunicado, la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Tania D'Amelio, argumentó que la Constitución venezolana atribuye al vicepresidente la función de suplir las faltas absolutas del presidente, como la que atraviesa la nación sudamericana desde el "secuestro ilegítimo" de Maduro.

Lea más: ¿Donald Trump se reunirá con Delcy Rodríguez? El comienzo de una “nueva y fructífera” relación

Frente a este escenario, con el nombramiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó a la abogada venezolana de 56 años el poder para "liderar la defensa de la soberanía y preservar el orden constitucional en un momento extremadamente complicado" para la nación.

“En Venezuela solo hay un presidente y se llama Nicolás Maduro. Estados Unidos violentó todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configuró delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país.

¿EE. UU. gobernará Venezuela?

No obstante, a pesar de que Rodríguez fue nombrada presidenta interina de Venezuela, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que EE. UU. supervisará la gestión del país “hasta que pueda producirse una transición segura”, por lo que designó al secretario de Estado, Marco Rubio, al frente del poder, para apoyar a la vicepresidenta.

“Delcy Rodríguez acaba de juramentar. Pero, como saben, fue elegida por Nicolás Maduro. Así que Marco Rubio tendrá que trabajar con ella directamente. Conversamos y, en esencia, está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser un país grande”, concluyó Donald Trump el pasado martes 6 de enero.