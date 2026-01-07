¿Maduro salió herido? los nuevos detalles que revelaron funcionarios de Trump sobre el operativo en Venezuela

Han pasado cuatro días desde que EE. UU. ingresó a territorio venezolano para capturar al mandatario Nicolás Maduro, señalado de estar vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Este 7 de enero, el medio CNN afirmó, mediante declaraciones de funcionarios cercanos a Donald Trump, que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, habrían resultado heridos mientras intentaban huir de las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el medio, los funcionarios de Trump compartieron esta información con legisladores durante las reuniones sostenidas en la Cámara de Representantes para abordar el operativo, denominado Resolución Absoluta.

CNN citó a los funcionarios, quienes aseguraron que Maduro y Flores, al intentar esconderse de las autoridades estadounidenses por una puerta de acero, se golpearon la cabeza al tratar de escapar.

"Los miembros de la Delta Force los aprehendieron y les brindaron primeros auxilios después de ser extraídos del complejo, indicaron las fuentes", señaló CNN.

Asimismo, el medio recogió las declaraciones del abogado de Cilia Flores durante su comparecencia en Nueva York, y afirmó que ella "sufrió lesiones significativas".

"Se cree que puede tener una fractura o un moretón severo en las costillas", afirmó el abogado, quien también solicitó una radiografía y una evaluación física, según CNN.

El medio indicó que, según los funcionarios de Trump, las heridas sufridas por Maduro y Flores fueron menores.

También se solicitó al abogado de Maduro información sobre sus supuestas lesiones.

