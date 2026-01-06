Lo que se sabe de las identidades de las víctimas que dejó el ataque de EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro

La Operación Resolución Absoluta permitió a las fuerzas estadounidenses ingresar a Venezuela y capturar al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, además de provocar numerosas explosiones durante la madrugada del 3 de enero.

Conforme han pasado los días tras el operativo, han comenzado a surgir más detalles sobre las identidades de las víctimas fatales, entre ellas, miembros de los ejércitos cubano y venezolano, así como supuestos civiles.

Aunque no se conoce con certeza la cantidad exacta de fallecidos, las autoridades han empezado a divulgar algunos datos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana afirmó que al menos 24 de sus soldados murieron durante el ataque.

Por otra parte, el Gobierno de Cuba anunció el 4 de enero que 32 de sus militares también fallecieron durante la operación de EE. UU., mientras que este 6 de enero se revelaron las identidades de los soldados muertos.

Entre las víctimas destacan dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, todos del Ministerio del Interior (Minint), así como nueve soldados en reserva, estos últimos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). También fallecieron integrantes de los servicios de Inteligencia.

Las autoridades cubanas señalaron que el militar más joven tenía 26 años, mientras que el de mayor edad era un coronel de 67 años.

Respecto de los ciudadanos que habrían muerto tras el ataque, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que hubo “decenas de bajas inocentes civiles”.

Se conoce del fallecimiento de Rosa Elena González, una mujer de 80 años que vivía en La Guaira, Caracas, debido a los ataques de EE. UU.

Medios como The New York Times, que citaron fuentes venezolanas, señalan que alrededor de 80 personas murieron durante la operación.

Del lado estadounidense, funcionarios en Washington informaron que media docena de soldados resultaron heridos. No obstante, Donald Trump evitó confirmar la cifra, aunque se jactó de no haber registrado ninguna baja.

