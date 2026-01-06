¿Cuántos muertos dejó el ataque a Venezuela? Cuba revela la identidad de sus agentes fallecidos

De acuerdo con una nueva investigación publicada este martes 6 de enero por el periódico estadounidense The New York Times, la cifra de víctimas fatales que dejó la incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad venezolana de Caracas, para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, volvió a incrementarse.

Hasta el momento, ni el gobierno interino de Venezuela ni las autoridades de los Estados Unidos han confirmado de manera oficial el número de las víctimas. Sin embargo, el medio estadounidense informó que serían más de 80 muertos, entre civiles y agentes de fuerzas de seguridad, principalmente de nacionalidad venezolana y cubana.

El periódico citó como fuente a un alto funcionario venezolano que ofreció su testimonio bajo anonimato y señaló que el número de fallecidos se duplicó en menos de 24 horas, tras los ataques iniciados durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero, cuando diversos medios internacionales habían informado inicialmente de 40 muertes.

“En total, el número de muertos asciende al menos a 80, entre civiles y militares, y podría aumentar, según un alto funcionario venezolano. Los medios estatales de Cuba informaron que 32 cubanos, entre ellos miembros de las fuerzas armadas en misión a petición de Venezuela, también murieron en estos ataques”, indicó The New York Times.

Los agentes cubanos que murieron en Venezuela

Ante esta situación, el gobierno de Cuba reveló las identidades de los 32 agentes cubanos que trabajaban en la agencia de seguridad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que murieron durante el ataque del 3 de enero, perpetrado por el Ejército de Estados Unidos en Caracas, para capturar al mandatario venezolano de 63 años.

“¡Honor y gloria! Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos.”, dijo el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba al compartir esta listado.

“Honor y gloria a nuestros combatientes, caídos heroicamente enfrentando la agresión criminal y de terrorismo de Estado del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Derramaron su sangre cumpliendo con su deber de revolucionarios e internacionalistas”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

Este listado quedó dividido en dos: los combatientes del Ministerio del Interior y los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que incluyen a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años, por lo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ordenó dos días de luto oficial.

32 agentes de Cuba

Combatientes del Ministerio del Interior:

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años) Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años) Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años) Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años) Mayor Ismael Terrero Ge (47 años) Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años) Mayor Hernán González Perera (43 años) Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años) Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años) Capitán Bismar Mora Aponte (50 años) Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años) Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años) Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años) Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años) Primer teniente Yandrys González Vega (45 años) Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años) Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años) Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años) Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años) Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años) Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias:

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años) Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años) Soldado Adelkis Ayala Almenares (45 años) Soldado Alexander Noda Gutierrez (48 años) Soldado Ervis Martínez Herrera (52 años) Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años) Soldado Juan David Vargas Vaillant (54 años) Soldado Rafael Enrique Moreno Font (35 años) Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años) Soldado Luis Manuel Jardines Castro (59 años) Soldado Sandy Amita López (37 años)