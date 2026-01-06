Qué hablaron Marco Rubio, Pete Hegseth y Mike Johnson en el Congreso de EE. UU. sobre los ataques en Venezuela

Luego de que el pasado 3 de enero las autoridades estadounidenses capturaran al mandatario Nicolás Maduro en territorio venezolano, miembros del gabinete de Trump se reunieron con senadores para discutir a detalle el ataque.

Durante la noche del 5 de enero, varios funcionarios de EE. UU. informaron a los senadores sobre el operativo militar.

Entre los funcionarios que se reunieron a puerta cerrada en el Capitolio estaban Marco Rubio, secretario de Estado; Pete Hegseth, secretario de Guerra, y la fiscal general Pam Bondi.

A pesar de que la reunión fue privada, medios estadounidenses afirmaron que los líderes del bando republicano apoyaron en gran medida la decisión de Trump de llevar a cabo el operativo para capturar a Maduro.

Sin embargo, los demócratas empezaron a cuestionar las acciones del mandatario y hablaron de los motivos por los cuales EE. UU. mantiene flotas y buques en el Caribe y el Pacífico.

La sesión informativa duró aproximadamente dos horas. En ella se abordaron asuntos como la participación adicional de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, así como el respaldo que EE. UU. recibió de la oposición venezolana.

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, descartó el lunes el despliegue de tropas en Venezuela y afirmó que espera que se lleven a cabo "elecciones libres" en ese país.

"No prevemos ningún tipo de involucramiento directo, excepto coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen", afirmó Johnson.

Esta fue la vigésima sesión informativa al Congreso desde que Estados Unidos inició el despliegue militar frente a las costas venezolanas en septiembre, que condujo finalmente al ataque —con bombardeos incluidos— a Caracas y sus alrededores, explicó el legislador.

Lea también: La escena de Jack Ryan que se hizo viral tras la captura de Maduro y resalta el papel clave de Venezuela