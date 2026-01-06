Donald Trump revive una vieja visión del poder estadounidense, con implicaciones globales

La redada nocturna que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro este fin de semana fue la demostración más dramática de la promesa del presidente Donald Trump de concentrar el poderío estadounidense en las Américas, mientras la Casa Blanca recrea una postura hacia el hemisferio occidental que se parece más a su era de construcción del imperio del siglo XIX que a la actitud de laissez-faire de las generaciones recientes. Trump y sus principales aliados sugirieron que la operación venezolana podría ser el inicio de esfuerzos para reestructurar la región, advirtiendo a los gobiernos de Cuba y Colombia que podrían ser los siguientes.

Trump y algunos de sus partidarios también han mencionado a México como un objetivo potencial, y están reavivando las conversaciones sobre la posibilidad de intentar adquirir Groenlandia, un territorio danés. Tras anunciar la captura de Maduro, Trump se jactó de la "Doctrina Donroe", una variante de la estrategia articulada por el presidente James Monroe en 1823, según la cual las potencias europeas debían dejar de interferir en el hemisferio occidental. La estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca en diciembre señaló un "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe, que prometía "proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región".

El esfuerzo conlleva riesgos significativos. Washington podría verse arrastrado a las invasiones para fortalecer naciones que Trump ha jurado evitar desde hace tiempo si el ejército o el pueblo venezolano no están dispuestos a apoyar sus planes. También dificulta que Estados Unidos argumente ante Rusia y China que deberían mantenerse alejados de sus vecinos. Y podría transformar los asuntos globales en general, ya que las naciones más pequeñas, que durante mucho tiempo dependieron de las garantías de Washington para el comercio y la estabilidad globales, buscan cubrir sus riesgos construyendo vínculos en otros lugares.

Quienes respaldan la estrategia de Trump minimizan los inconvenientes y dicen que hace tiempo que se debería haber puesto un enfoque más centrado en los intereses regionales de Estados Unidos. “El objetivo de la política es ver cambios en Venezuela que sean beneficiosos para Estados Unidos en primer lugar, porque es para quienes trabajamos, pero también, creemos, beneficiosos para el pueblo de Venezuela, que ha sufrido enormemente”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio a “Meet the Press” de NBC el domingo, un día después de que Trump dijera que las fuerzas estadounidenses estaban listas para reinvadir Venezuela si la sucesora de facto de Maduro, Delcy Rodríguez, no cumplía con sus deseos.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos en Estados Unidos, ha respaldado durante mucho tiempo los esfuerzos para derrocar a los líderes venezolanos, quienes han presidido un declive económico, ignorado los resultados electorales y forjado vínculos con adversarios estadounidenses como Rusia y China. Derrocar al gobierno venezolano probablemente también debilitaría a los líderes comunistas de Cuba, ya que desde hace tiempo dependen de Caracas para obtener energía y otros recursos económicos. “Este énfasis en el hemisferio occidental no debería sorprender a nadie. Es más importante para la seguridad estadounidense que cualquier otra parte del mundo”, afirmó Nick Solheim, director ejecutivo de American Moment, un grupo que apoya las políticas de Trump y capacita a su personal subalterno.

Pero dijo que los defensores de un enfoque más sólido en el hemisferio occidental no estaban diciendo que Washington debería abandonar por completo los asuntos globales. “Se trata de asegurarnos de que nuestros vecinos no hagan nada que pueda afectar negativamente a Estados Unidos, y luego centrarnos en nuestro mayor desafío geopolítico actual, que es China”, dijo. “Esto no implica un retroceso en el ámbito de la política exterior. Es una priorización precisa de lo que realmente importa, lo que representa las mayores amenazas para Estados Unidos”. La medida contra Venezuela generó críticas tanto del centro como de la derecha, ya que algunos influyentes defensores del movimiento “Estados Unidos Primero” dijeron que los conflictos militares y las mayores oportunidades extranjeras para las compañías petroleras estadounidenses no fueron la razón por la que los votantes respaldaron a Trump.

“Esta es la misma estrategia de Washington de la que estamos tan hartos, que no beneficia al pueblo estadounidense, sino a las grandes corporaciones, los bancos y los ejecutivos petroleros”, declaró Marjorie Taylor Greene, una antigua aliada de Trump que se retira del Congreso tras romper con el presidente, en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo. “No consideramos a Venezuela como nuestro vecindario. Nuestro vecindario está aquí mismo, en los 50 estados de Estados Unidos, no en el hemisferio sur”. Washington tiene un largo historial de esfuerzos para respaldar a líderes amigos en Latinoamérica, incluyendo en ocasiones la intervención con fuerza.

Pero no lo ha hecho directamente desde el fin de la Guerra Fría en 1991, y Venezuela —con 30 millones de habitantes y un territorio el doble del de Irak— es una nación especialmente grande a la que enfrentarse. "Entiendo cómo llegamos aquí, pero no ha habido ninguna previsión de las dificultades del plan o de las ideas que parecen haber adoptado como camino a seguir, y definitivamente no hay un plan con el nivel de detalle que se requiere", dijo Jennifer Kavanagh, miembro senior de Defense Priorities, un grupo de expertos que aboga por un papel más limitado para el ejército estadounidense en el mundo.

Dijo que no estaba segura de que China y Rusia se envalentonaran con las acciones de Trump, ya que parecen no tener restricciones respecto a sus vecinos. Sin embargo, señaló que Trump parece ser cauteloso al enfrentarse a ejércitos que puedan causar graves daños a Estados Unidos. “Este tipo de operación espectacular es muy consistente. Le gusta atacar a adversarios que no pueden contraatacar, ya sean pequeñas embarcaciones de narcotráfico, Irán, sin defensas aéreas, o Venezuela, que también es débil”, dijo. “Y, para mí, eso explica su enfoque más flexible hacia Rusia y China, en el sentido de que su visión del poder militar es más bien de ir a lo grande o irse a casa. Pero ese modelo no funciona contra Rusia y China”.

Algunos de los ex asesores de Trump advierten que el mundo que el presidente está construyendo puede resultar más peligroso que la era de los años 1990 y 2000, cuando Estados Unidos era la principal potencia mundial y apoyaba un amplio esfuerzo para eliminar las barreras al comercio. “Parece como si hubiéramos regresado a los siglos XVIII y XIX”, dijo Fiona Hill, experta de la Brookings Institution y principal asesora de Trump sobre Rusia durante su primer mandato. “Si se acepta la idea de la competencia entre las grandes potencias y que Rusia es otra gran potencia que inevitablemente dominará su región, al igual que China, entonces esta es la conclusión lógica”.

Hill dijo que los países que tienen vínculos profundos y aliados con Estados Unidos pero que están amenazados por Trump pueden buscar protegerse construyendo relaciones comerciales y de seguridad en otros lugares, una medida que en última instancia debilitará a Washington, no lo fortalecerá. La redada ha generado temores en otras partes de que Trump podría actuar ante otras amenazas a los vecinos de Estados Unidos, que incluyen demandas de tomar control del Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado número 51, anexar Groenlandia y derrocar al gobierno de Cuba. Trump dijo el domingo que no planeaba tomar medidas contra La Habana, pero aun así utilizó un lenguaje duro.

"Creo que simplemente va a caer. No creo que necesitemos ninguna acción", dijo a los periodistas en el Air Force One. "¿Alguna vez has visto una pelea? Caen por la cuenta, y Cuba parece que va a caer". Se mostró más agudo hacia Groenlandia. “Necesitamos a Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional”, dijo Trump. “Es muy estratégico. Ahora mismo, Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos. Dinamarca no podrá hacerlo”. El sábado, una influyente exasesora de la Casa Blanca, Katie Miller, publicó en redes sociales una imagen de Groenlandia con la bandera estadounidense superpuesta.

Las reiteradas declaraciones del presidente sobre Groenlandia provocaron una dura respuesta el domingo por la mañana de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. "Tengo que decirle esto directamente a Estados Unidos: no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia", declaró. En una declaración, dijo que Dinamarca es un aliado militar de Estados Unidos y que este tiene amplio acceso a Groenlandia. “Por lo tanto, insto firmemente a Estados Unidos a que detenga las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta”, dijo.