¿Enfrentará la pena de muerte?: qué pasará si Nicolás Maduro es declarado culpable de narcotráfico en EE. UU.

Este 5 de enero, el mandatario Nicolás Maduro compareció por primera vez en la Ciudad de Nueva York, luego de que fue capturado por las autoridades estadounidenses durante un operativo llevado a cabo en territorio venezolano.

Este lunes, Maduro se declaró no culpable de los delitos que le imputa EE. UU. y afirmó que todavía es presidente de Venezuela.

Mucha ha sido la expectativa que ha generado esta situación: desde las reacciones divididas sobre el accionar de EE. UU. para capturar a Maduro, hasta lo que ocurrirá con él y su esposa, quien también fue detenida.

Sin embargo, uno de los aspectos que más interés genera es si existe la posibilidad de que Nicolás Maduro enfrente la pena de muerte en caso de ser declarado culpable de los delitos relacionados con el narcotráfico.

Tal es el caso de un reciente reportaje de The New York Post, en el que se afirma que el mandatario podría enfrentar cargos por narcotráfico que lo harían elegible para la pena máxima.

El medio, que cita la legislación federal de EE. UU., afirma que cualquier acusado declarado culpable de violentar la denominada Ley de Sustancias Controladas puede ser condenado a muerte.

Nicolas Maduro could face death penalty if fallen Venezuelan dictator convicted https://t.co/Rsp2VDSuuQ pic.twitter.com/WH0lZFJP0T — New York Post Metro (@nypmetro) January 5, 2026

Medios como Infobae señalan que son pocos los casos de personas condenadas a la pena capital por delitos relacionados con el narcotráfico.

A su vez, ese medio explica que podría existir esa posibilidad, ya que los delitos relacionados con drogas figuran entre los llamados delitos capitales federales, junto con el homicidio, la traición o el espionaje.

Las autoridades estadounidenses, como la fiscal general Pam Bondi, afirmaron que Maduro iba a “enfrentar toda la justicia estadounidense en suelo estadounidense”; sin embargo, no se precisaron mayores detalles en relación con la condena que podría recibir el mandatario.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras tanto, Maduro y Flores permanecerán detenidos en la Ciudad de Nueva York.

Lea también: Imágenes: cómo Nicolás Maduro fue llevado junto a su esposa a Nueva York tras ser detenido por EE. UU.