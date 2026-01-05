¿Estaría en riesgo la celebración del Mundial 2026 tras la captura de Nicolás Maduro?

La Copa Mundial de la Fifa 2026 será la edición más grande en la historia del futbol, con 48 selecciones en competencia, un aumento significativo respecto a las 32 que participaron en Qatar 2022.

El torneo se disputará por primera vez en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, con más de 100 partidos distribuidos en 16 sedes, la mayoría en territorio estadounidense.

Este evento histórico se desarrolla en un contexto particular: han surgido dudas sobre si el Mundial podría enfrentar riesgos en Estados Unidos tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de autoridades estadounidenses, el pasado sábado 3 de enero. ¿Qué establece el reglamento de la Fifa?

El Reglamento de la Copa Mundial de la Fifa 2026 no contempla sanciones específicas para países anfitriones involucrados en conflictos Sin embargo, dos artículos de la Fifa expresan esto:

Artículo 46 – Circunstancias excepcionales: “La Fifa es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la Fifa 2026 y tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones”.

“La Fifa es la entidad responsable de la gestión operativa del Mundial de la Fifa 2026 y tendrá derecho a impartir las instrucciones necesarias en circunstancias especiales que puedan sobrevenir en los países anfitriones”. Artículo 47 – Casos no previstos: “La Fifa decidirá sobre los casos no previstos en el presente reglamento, así como los casos de fuerza mayor”

Esto implica que no existe un procedimiento automático para retirar la sede a un país anfitrión, por lo que cualquier decisión en ese sentido dependería exclusivamente de la Fifa.

Antecedentes

En febrero de 2022, la Fifa y la Uefa excluyeron a Rusia de todas las competiciones internacionales, incluyendo la Copa Mundial y torneos europeos como la Liga de Campeones, tras la invasión a Ucrania. Hasta ahora, la Fifa no ha emitido ninguna postura oficial sobre posibles riesgos para la celebración del Mundial 2026. El ente rector mantiene su política de neutralidad en temas políticos y religiosos.

Durante el sorteo de grupos realizado el 4 de enero en Washington D. C., el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, entregó a Donald Trump el primer Premio Fifa de la Paz, con el lema: “El futbol une al mundo”, reforzando así el mensaje de unidad global.

A menos de 200 días para el inicio del torneo, todo continúa según lo previsto. Aunque el reglamento contempla escenarios excepcionales, no hay indicios oficiales de que el máximo evento deportivo esté en riesgo.