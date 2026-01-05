Rúben Amorim: ¿Por qué el técnico portugués no es más técnico del Manchester United?

El técnico portugués Ruben Amorim dejó de ser entrenador del Manchester United, catorce meses después de su llegada a Old Trafford, informó este lunes el club, un día después de un nuevo tropiezo que aleja al equipo de los primeros puestos de la Premier League.

El extécnico del Sporting de Lisboa, de 40 años, no logró devolver el prestigio a los Diablos Rojos, uno de los clubes más laureados del futbol inglés, pero que en los últimos años ha estado lejos de los grandes títulos.

Con el United en la sexta posición de la Premier League, a 17 puntos del líder Arsenal, y tras el empate del domingo en Leeds, la directiva decidió cesar al estratega. "Es el momento adecuado para efectuar un cambio. Esto dará al equipo una mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League", explicó el club en un comunicado.

La entidad también informó que el exjugador Darren Fletcher se hará cargo del equipo y se sentará en el banquillo este miércoles contra el Burnley, en la jornada 21 del campeonato inglés.

Amorim llegó a Old Trafford en noviembre de 2024 y condujo al club hasta la final de la Europa League la temporada pasada, donde perdió ante el Tottenham en un duelo disputado en Bilbao, al norte de España.

En la liga inglesa —que el Manchester United ha ganado en 20 ocasiones, cifra que comparte con el Liverpool— su última consagración fue en 2013. En la temporada anterior, el club finalizó en la 15ª posición, motivo por el cual este año no participa en competiciones europeas.