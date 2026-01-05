Endrick es presentado en el Lyon: “Mi corazón y mi cabeza están aquí”

"Mi corazón y mi cabeza están en Lyon, donde mi objetivo es jugar y ganar para regresar a la selección", declaró el delantero brasileño Endrick este lunes, durante su presentación oficial con su nuevo club, al que llega cedido hasta el final de temporada por el Real Madrid.

"Cuando el Lyon se puso en contacto conmigo para hacerme saber que estaba interesado en una cesión, fue realmente importante para mi esposa Gabriely, mi familia y mi agente, porque necesitaba jugar", comentó el jugador en conferencia de prensa.

"¿El Lyon? Me dije ‘¡Guau!’, es Dios quien pone este club en mi camino, en mi corazón", añadió Endrick, quien podría debutar el próximo domingo contra el Lille, en un partido de la Copa de Francia.

La joven promesa brasileña, de 19 años, apenas ha tenido participación esta temporada bajo las órdenes del técnico del Real Madrid, Xabi Alonso: suma solo 99 minutos entre todas las competiciones.

"Mi objetivo es ayudar al Lyon, jugar y ganar. Y cuando uno es brasileño, todo el mundo sueña con ir a la selección. Últimamente no me han convocado, pero haré todo lo posible para volver", insistió Endrick, quien acumula 14 partidos con su país y tres goles. Aunque no lo mencionó directamente, su gran objetivo es ser considerado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial del próximo verano con la Seleção.

"Tiene un talento y un potencial inmensos. Es rápido y capaz de atacar los espacios, de finalizar las acciones gracias a su olfato de gol. Es justo lo que necesitábamos", destacó el director deportivo del Lyon, Matthieu Louis-Jean.

La llegada del delantero ha generado entusiasmo en un club poco habituado a grandes fichajes desde Sonny Anderson en 1999 y Yoann Gourcuff en 2010.

"Estoy feliz de ver este fervor, a estos aficionados que me esperan con camisetas para firmar. También es importante para mí, porque en Brasil habrá aún más visibilidad sobre el Lyon y la Ligue 1", añadió Endrick.

Siete veces campeón consecutivo de la Ligue 1 (2002-2008), el Lyon ha perdido protagonismo en el futbol francés y europeo en los últimos años, arrastrado también por problemas económicos. Tras 17 jornadas disputadas, ocupa el quinto lugar en la tabla con 30 puntos, a 10 del líder, Lens.

"Estamos convencidos de que Endrick es la pieza que nos faltaba y va a darle fuerza al equipo para la segunda parte de la temporada. Pero hemos visto que su imagen es tan potente que nos ayudará a desarrollar la imagen del club", afirmó el director general de la entidad, el alemán Michael Gerlinger.

"Lo hemos podido comprobar con el video de su llegada, que batió el récord del OL en este ámbito con 20 millones de visualizaciones", añadió el dirigente.