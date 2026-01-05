Real Madrid: Mbappé se entrena en Valdebebas con el objetivo de llegar a la Supercopa de España

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó este lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas para evaluar la evolución del esguince de rodilla con el que comenzó el 2026.

Con el objetivo de entrar en la convocatoria para la Supercopa de España, la decisión final se tomará este martes tras una última prueba que determinará si el campeón del mundo en Rusia 2018 formará parte de la expedición merengue en la disputa por el primer título de la temporada.

Desde el 30 de diciembre, cuando Mbappé presentó molestias en la rodilla izquierda durante un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Alfredo Di Stéfano, no había realizado ninguna actividad física. El diagnóstico: esguince en la articulación afectada.

A las sesiones intensivas de fisioterapia que ha recibido, el atacante sumó este lunes ejercicios en el gimnasio, como parte de una prueba inicial. Según informaron a EFE fuentes del club merengue, la decisión definitiva sobre su inclusión en la Supercopa se tomará este martes, durante la última práctica antes del viaje a Arabia Saudita.

El Real Madrid enfrentará el jueves 8 de enero al Atlético de Madrid en las semifinales del torneo. Mbappé tiene pocas posibilidades de jugar, pero no está descartado, según confirmó su entrenador, Xabi Alonso, tras su ausencia en el último encuentro frente al Real Betis.

"No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos para ver sus sensaciones y tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones con Kylian", aseguró el técnico.