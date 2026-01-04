Triplete salvador: Gonzalo lidera la goleada del Real Madrid ante el Betis y le da oxígeno a Xabi Alonso

Real Madrid comenzó el 2026 de la mejor manera posible al golear 5-1 al Real Betis en el Santiago Bernabéu. El protagonista de la noche fue Gonzalo, quien respondió a la confianza de Xabi Alonso con un espectacular hat-trick que le dio tranquilidad al técnico merengue.

Ante la ausencia del lesionado Mbappé, Xabi Alonso apostó por el canterano de 21 años como delantero centro, con Vinícius Jr y Rodrygo en las bandas. La decisión resultó acertada y Gonzalo demostró que está listo para asumir responsabilidades en momentos clave.

La victoria permite al Real Madrid mantener la presión sobre el Barcelona en la tabla de LaLiga. Los merengues siguen en la lucha por el título y la goleada ante el Betis les da confianza para afrontar un 2026 cargado de desafíos.

El Hat-trick de Gonzalo

El primer gol llegó al minuto 20 tras un centro de Rodrygo al segundo palo. Gonzalo esperó como buen delantero centro y cabeceó libre de marca para poner el 1-0. El joven atacante aprovechó al máximo la oportunidad que le dio su entrenador.

En el minuto 52, el canterano amplió la ventaja con un golazo. Recibió un balón en la frontal, controló con el pecho y lanzó un remate potente que sorprendió al portero Álvaro Valles para establecer el 2-0.

Raúl Asencio puso el 3-0 minutos después al rematar de cabeza un córner bien lanzado. El central marcó con autoridad para ampliar la ventaja merengue antes de que el Betis descontara con gol de Cucho Hernández en el minuto 66.

Gonzalo completó su hat-trick en el minuto 77 con un tanto de antología. Arda Güler, quien había ingresado como cambio, recibió un balón filtrado de Rüdiger y tras un gran control se lo dejó en bandeja al delantero, que definió con un tacón perfecto para poner el 4-1.

El canterano fue sustituido en el minuto 88 y salió ovacionado por la afición del Bernabéu. El joven delantero había cumplido con creces la misión encomendada por Xabi Alonso, demostrando que puede ser alternativa confiable cuando Mbappé no esté disponible.

Fran García cerró la goleada en el descuento al rematar de primera un centro cruzado para establecer el 5-1 definitivo. Todos los goles del Real Madrid fueron marcados por canteranos, un dato que llenó de orgullo a la afición merengue.

Alivio para Xabi Alonso

La goleada representa un alivio importante para Xabi Alonso, quien había recibido críticas por los resultados irregulares del equipo. El técnico merengue apostó por la cantera ante la ausencia de Mbappé y su decisión fue premiada con una actuación brillante.

El Real Madrid inicia el 2026 con confianza tras esta contundente victoria. Los merengues se mantienen en la pelea por el título de LaLiga detrás del Barcelona y demuestran que tienen recursos para competir incluso sin sus principales figuras.