Barcelona inicia el 2026 con victoria en el derbi: Joan García brilla ante el Espanyol

Barcelona se llevó el derbi catalán con victoria 0-2 ante Espanyol en la primera jornada del 2026 en LaLiga. Los culés ganaron el partido en gran parte gracias a las espectaculares intervenciones de su portero Joan García y la calidad individual en los minutos finales.

Joan García, ex portero precisamente del Espanyol, fue la gran figura del derbi a pesar del recibimiento hostil de la afición 'perica'. El guardameta catalán fue aplaudido por las atajadas que tuvo durante todo el partido que mantuvieron con vida a Barcelona, frustrando una y otra vez los intentos del Espanyol.

El delantero Roberto Jaén tuvo varias oportunidades clarísimas para el Espanyol, incluyendo un mano a mano en el minuto 63 donde Joan García le sacó una mano prodigiosa. El Espanyol dominó el partido y generó las ocasiones más peligrosas, pero todas fueron evitadas por su ex portero.

Los goles que sentenciaron el derbi

Barcelona resolvió el partido en los minutos finales con su calidad individual. Al minuto 84, Dani Olmo apareció en la esquina del área y con un remate perfecto colocó el balón en la escuadra para poner el 0-1. Fue un "jarro de agua fría" para el Espanyol que había dominado todo el encuentro.

Seis minutos después, en el minuto 90, Lewandowski sentenció el derbi con el 0-2. Fermín López protagonizó una gran jugada individual y le sirvió el gol en bandeja al delantero polaco, quien no falló ante la portería vacía para cerrar el marcador final.

La victoria permite a Barcelona iniciar el 2026 sumando tres puntos y manteniendo su liderato en LaLiga con 49 puntos. Los culés ganaron ante un rival bastante parejo pero supieron resolver un partido muy complicado gracias a Joan García bajo los tres palos. El Espanyol vio rota su racha de cinco victorias consecutivas tras perdonar demasiadas ocasiones claras de gol.

El Espanyol llegaba al derbi como uno de los equipos más en forma de LaLiga, con cinco victorias consecutivas que lo habían colocado en puestos europeos. Sin embargo, la falta de puntería y el monumental desempeño de Joan García, ahora guardameta del líder Barcelona, les costó los primero 3 puntos del 2026. La derrota ante el conjunto culé demostró la diferencia entre un equipo perseverante y un líder con la jerarquía individual para resolver partidos incluso cuando no merece ganarlos.