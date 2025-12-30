¿Cuándo se vuelven a enfrentar FC Barcelona y Real Madrid? Fecha y hora del clásico español

¿Cuándo se vuelven a enfrentar FC Barcelona y Real Madrid? Fecha y hora del clásico español

El segundo clásico de la temporada 2025/26 de LaLiga se disputará el 10 de mayo en el estadio Spotify Camp Nou, casa del FC Barcelona. La hora del encuentro aún está por definirse.

El FC Barcelona de Hansi Flick dominó el año 2025 con tres victorias en cuatro clásicos disputados ante el Real Madrid.  (Foto Prensa Libre: GETTY IMAGES).

El segundo Clásico entre Barcelona y Real Madrid de la temporada 2025/26 de La Liga española se jugará el 10 de mayo de 2026 en el Spotify Camp Nou remodelado del Barcelona. El horario del partido todavía no ha sido confirmado por la organización de La Liga, pero será uno de los encuentros más esperados de la segunda vuelta del campeonato.

El FC Barcelona cierra el año 2025 como campeón de invierno de La Liga, título anecdótico y honorífico que se otorga al líder de la competición al término de la primera vuelta. Los blaugranas mantienen cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras vencer en la última jornada del 2025 al Villarreal 2-0 en la "Cerámica" con goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal.

El Real Madrid ocupa la segunda posición tras vencer 2-0 al Sevilla el sábado en la jornada 17, la última del 2025. Los merengues buscarán recortar distancia con el Barcelona durante la segunda vuelta del torneo, donde el clásico de mayo será uno de los partidos clave para definir al campeón de la temporada 2025/26.

Fecha, hora y estadio del Clásico

  • Fecha: 10 de mayo de 2026
  • Hora: Por definir
  • Estadio: Spotify Camp Nou (FC Barcelona)

Resultados de los Clásicos en 2025

  • Supercopa de España (Final) - 12/1/25: Barcelona 5-2 Real Madrid
  • Copa del Rey (Final) - 26/4/25: Barcelona 3-2 Real Madrid
  • LaLiga - 11/5/25: Barcelona 4-3 Real Madrid
  • LaLiga - 26/10/25: Real Madrid 2-1 Barcelona

Barcelona dominó el año 2025 con tres victorias en cuatro clásicos disputados ante el Real Madrid. 

