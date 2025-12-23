Real Madrid cede a uno de sus delanteros al Lyon hasta el final de la presente temporada

Fútbol Internacional

Endrick jugará cedido en el Olympique de Lyon ,tras un acuerdo con el Real Madrid que busca darle más minutos y opciones de llegar al Mundial con Brasil.

Herberth Marroquín

Agencia EFE

Real Madrid's Brazilian forward #09 Endrick (C) goes for a header during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on December 10, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Endrick jugará cedido con el Lyón hasta el final de la presente temporada. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.

Así lo anunció también el club galo, tanto en un comunicado, como en un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que aparece el brasileño por las calles de Lyon y que termina con la frase de "este año la navidad llega antes".

Tal y como informó el equipo francés, el delantero de 19 años llega hasta final de temporada en forma de cesión pagada de un máximo de 1 millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

El exjugador del Palmeiras llevará el número '9' en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

"Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar", apuntó el club galo en su comunicado.

Endrick se incorporará el 29 de diciembre con el resto de sus nuevos compañeros, y pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

Durante su estancia en el Real Madrid el año pasado, participó en 37 partidos, jugó 848 minutos y anotó 7 goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, en la que fue determinante para que el Real Madrid llegara a la final.

Este año, como queda demostrado con los 99 minutos entre todas las competiciones oficiales repartidos en tres partidos (solo uno como titular), apenas entraba en los planes de Xabi Alonso, ya que estaba en sus preferencias por detrás del resto de delanteros, incluido el canterano Gonzalo García.

