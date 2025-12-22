¿Dieta en Navidad? La advertencia de Pep Guardiola a los jugadores del Manchester City durante las fiestas

Fútbol Internacional

¿Dieta en Navidad? La advertencia de Pep Guardiola a los jugadores del Manchester City durante las fiestas

Herberth Marroquín

Agencia EFE

MANCHESTER (United Kingdom), 20/12/2025.- Manchester City manager Pep Guardiola looks on during the English Premier League match between Manchester City FC and West Ham United, in Manchester, Britain, 20 December 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City: (Foto Prensa Libre: EFE).

Los jugadores del Manchester City deberán someterse a un pesaje navideño para comprobar que no comieron en exceso durante las fiestas, en medio de advertencias del técnico Pep Guardiola de que descartará a quienes hayan ganado kilos.

El City disfrutó el sábado de una cómoda victoria por 3-0 sobre el West Ham, que lucha por mantenerse en la Premier League, y mantiene la presión sobre el líder, el Arsenal.

Sin embargo, Guardiola —que ha ganado seis títulos de liga con el Manchester— es conocido por su exigencia, y reveló este lunes que sus jugadores fueron pesados antes de un breve descanso por las fiestas.

“Cada jugador se pesa”, dijo el entrenador español. “Vuelven el día 25 (de diciembre) y yo estaré allí controlando cuántos kilos suben, (para ver) si vienen gordos”. “En cuanto lleguen después de tres días, quiero ver cómo regresan. Pueden comer, pero quiero controlarlos”, añadió.

Pep Guardiola advirtió que los jugadores que regresen al club con sobrepeso no jugarían contra el Nottingham Forest el 27 de diciembre. “Imaginen a un jugador que ahora está perfecto, pero que llegará con tres kilos de más. Se quedará en Manchester”, dijo.

Matizó que también es importante que sus jugadores se relajen durante un calendario apretado, mientras él se dirige a Barcelona para un breve descanso. “Los jugadores tienen que irse con sus familias y olvidarse del futbol. Es bueno. Para ellos ver al entrenador todos los días es muy duro”, aseguró.

El DT del City les negó además a sus jugadores un día libre tras la victoria del sábado, descontento con el nivel de rendimiento a pesar de la quinta victoria consecutiva en la liga. “Los jugadores me pidieron un día libre. Les dije: ‘No, porque no jugaron lo suficientemente bien’”, contó.

