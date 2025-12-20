“Es un honor igualar a mi ídolo”: Mbappé rinde homenaje a Cristiano tras alcanzar su récord goleador

Kylian Mbappé vivió un día especial este sábado 20 de diciembre al cumplir años y marcar en la victoria del Real Madrid ante el Sevilla. El delantero francés alcanzó los 59 goles en el año natural 2025, igualando el récord de su ídolo Cristiano Ronaldo, y lo celebró imitando el característico festejo del astro portugués.

"Es un honor igualar a mi ídolo", declaró Mbappé tras el partido. El francés de 26 años no ocultó su emoción por alcanzar esta marca histórica en un día tan significativo para él como su cumpleaños.

El gol de Mbappé fue fundamental para el triunfo merengue y marcó un momento especial en su primera temporada con el Real Madrid. El delantero ha demostrado su capacidad goleadora durante todo el año, llegando a la misma cifra que Cristiano Ronaldo logró en su mejor momento vistiendo la camiseta blanca.

Homenaje a Cristiano

Tras marcar su gol número 59 del año, Mbappé realizó la celebración característica de Cristiano Ronaldo con el salto y el "Siuu", rindiendo tributo a quien ha sido su referente desde niño. "Tengo mi propia celebración, pero este gol se lo quería dedicar a él", explicó Mbappé sobre su decisión de imitar el festejo del portugués..

Cristiano Ronaldo sigue siendo una figura inspiradora para Mbappé, quien ha declarado en múltiples ocasiones que el portugués fue su ídolo de la infancia. Ahora, con esta marca igualada, el francés demuestra que está siguiendo los pasos de su referente en el Santiago Bernabéu.

Un día memorable

La coincidencia de igualar el récord de su ídolo en el día de su cumpleaños hace todavía más especial este logro para Mbappé. El francés cumplió 27 años y celebró de la mejor manera: con gol, victoria del Real Madrid y alcanzando una marca histórica.

Mbappé ha demostrado en sus primeras temporadas con el Real Madrid que puede estar a la altura de las leyendas que han vestido esta camiseta. El delantero se consolida como una de las grandes figuras del equipo merengue y cierra un 2025 extraordinario en términos goleadores.