Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, afirma: “Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores”

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.

“Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto, sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos, con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos”, dijo en rueda de prensa en vísperas del duelo contra el Sevilla, dirigido por el argentino Matías Almeyda.

“En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable”, añadió.

Alonso aseguró que está “bien” y “con ganas, energía y fuerza” a pesar de las críticas. Al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, respondió que “no” le “corresponde” a él hacerlo.

Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla que no gana en el Bernabéu desde hace 17 años, en la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

“Es el último partido del año, de un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute”, aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.

Por otro lado, confió en que es “cuestión de partidos” que el brasileño Vinícius vuelva a marcar, tras 13 encuentros sin lograrlo. “Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible”, señaló.

Además, ponderó el estado de forma de Rodrygo Goes. “Ha sido muy buena noticia ver lo que nos ha aportado en estos dos partidos; el equilibrio que nos da con y sin balón. Puede jugar en banda derecha, por el centro y por la izquierda, dependiendo de nuestras necesidades. Está en buen momento y me alegro por él, porque se lo merece”, declaró.