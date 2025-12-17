Real Madrid vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

El cotejo entre Real Madrid y Sevilla, por la fecha 17 de la Liga, se jugará el próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Sevilla

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid logró un triunfo por 3-0 ante Athletic Bilbao. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla llega con ventaja tras derrotar a Real Oviedo con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y fue Real Madrid quien ganó 0 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (6 PG – 2 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 43 17 14 1 2 29 2 Real Madrid 39 17 12 3 2 18 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 4 Atlético de Madrid 34 17 10 4 3 14 9 Sevilla 20 16 6 2 8 0

Próximos partidos de Real Madrid en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 18: vs Betis: 4 de enero – 09:15 horas

Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sevilla en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 18: vs Levante: 4 de enero – 07:00 horas

Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Sevilla, según país