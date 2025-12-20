Mbappé iguala récord de goles de Cristiano en el triunfo del Real Madrid ante Sevilla

Kylian Mbappé igualó un récord histórico de Cristiano Ronaldo en el último partido de 2025. El delantero francés alcanzó los 59 goles anuales con el Real Madrid, la misma cifra que el portugués logró en 2013, en un año especialmente significativo ya que celebró su 27º cumpleaños.

El gol que le permitió igualar la marca llegó desde el punto penal ante el Sevilla en la jornada 17 de LaLiga, en un partido que el Real Madrid ganó 2-0. Con este tanto, Mbappé suma 59 anotaciones en 50 partidos durante el año 2025, alcanzando las mismas cifras que Cristiano Ronaldo estableció hace más de una década.

El francés no solo igualó el récord de 2013, sino que superó otras marcas históricas de Cristiano con el Madrid: los 53 goles de 2011, los 54 de 2015, los 56 de 2014 y los 58 de 2012.

En 2013, Cristiano Ronaldo logró 59 goles en 50 partidos con el Real Madrid, incluyendo seis hat-tricks y 14 asistencias. Mbappé alcanza ahora la misma cantidad de goles en la misma cantidad de encuentros, aunque con cinco tripletes y cinco asistencias.

La efectividad del francés ha sido espectacular en las últimas semanas. En sus últimos seis partidos había marcado 10 goles, destacando los cuatro que anotó frente al Olympiacos demostrando una precisión letal frente al arco.

Celebración al estilo CR7

El penalti convertido ante el Sevilla no solo fue importante por el récord igualado, sino también por cómo lo celebró Mbappé. El delantero francés homenajeó a Cristiano Ronaldo con su icónica celebración del "Siuuu", reconociendo al legendario jugador cuya marca acababa de igualar.

El gesto de Mbappé generó reacciones en redes sociales y demostró el respeto que tiene por Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ídolos en la historia del Real Madrid. La celebración fue un reconocimiento directo a la leyenda portuguesa.

Un año histórico para Mbappé

El 2025 ha sido el mejor año de Kylian Mbappé en términos goleadores. Con 59 tantos en 50 partidos, el francés se consolida como uno de los grandes históricos del Real Madrid, igualando a Cristiano Ronaldo en una de sus mejores temporadas. Además, Mbappé alcanzó esta marca en el día de su vigesimoséptimo cumpleaños, un regalo perfecto para el delantero que sigue escribiendo su nombre en los libros de récords del club merengue.