Real Madrid deja a Sevilla en cero con un triunfo 2-0

Los Sevillistas se ahoga en el estadio Santiago Bernabéu y los Merengues se queda con la victoria por 2-0 en el duelo disputado por la fecha 17 de la Liga. El volante Jude Bellingham abrió la ventaja para Real Madrid a los 37 minutos de la primera mitad, y Kylian Mbappé amplió la diferencia y selló el marcador con un penalti en el minuto 40 de la segunda mitad.

Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 56 minutos de la segunda etapa.

La figura del partido fue Jude Bellingham. El volante de Real Madrid metió 1 gol, efectuó 35 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Kylian Mbappé fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 9 veces al arco contrario y acertar 12 pases correctos.

El estratega de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Fran García en la línea defensiva; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham en el medio; y Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Matías Almeyda salieron al campo de juego con un esquema 5-3-2 con Odysseas Vlachodimos bajo los tres palos; Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Marcão y Gabriel Suazo en defensa; Lucien Agoumé, Djibril Sow y Batista Mendy en la mitad de cancha; y Isaac Romero y Alexis Sánchez en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Alejandro Muñiz Ruiz.

Para la siguiente fecha, los Merengues actuarán de local frente a Betis, mientras que los Sevillistas recibirán a Levante.

Con este resultado, el anfitrión acumula 42 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 20 unidades y se ubica en el noveno lugar.

Cambios en Real Madrid

71′ 2T – Salió Arda Güler por Eduardo Camavinga

82′ 2T – Salió Vinicius Júnior por Gonzalo García

92′ 2T – Salió Raúl Asencio por David Jiménez

Amonestados en Real Madrid:

40′ 1T Rodrygo (Simular una infracción) y 14′ 2T Raúl Asencio (Conducta antideportiva)

Cambios en Sevilla

59′ 2T – Salió Gabriel Suazo por Joaquin Martinez

69′ 2T – Salió Isaac Romero por Peque Fernández

83′ 2T – Salieron José Ángel Carmona por Kike Salas y Batista Mendy por Alfon González

84′ 2T – Salió Lucien Agoumé por Adnan Januzaj

Amonestados en Sevilla:

33′ 1T José Ángel Carmona (Conducta antideportiva), 34′ 1T Matías Almeyda (Insultar o desaprobar al árbitro), 37′ 1T Marcão (Conducta antideportiva), 24′ 2T Lucien Agoumé (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Djibril Sow (Conducta antideportiva)

Expulsados en Sevilla: