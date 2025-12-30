¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona y el Real Madrid en La Liga 25/26?

Barcelona y Real Madrid regresarán a la actividad en La Liga española durante el primer fin de semana de 2026. Los dos equipos más importantes del fútbol español iniciarán el año con compromisos de la jornada 19 del campeonato, dando continuidad a una temporada que promete estar muy disputada.

El Barcelona llega a este nuevo año en la mejor posición posible, habiendo cerrado 2025 como campeón de invierno con cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival. Los blaugranas vencieron 2-0 al Villarreal en la última jornada del año con goles de Raphinha y Lamine Yamal, consolidando su liderato.

Por su parte, el Real Madrid buscará iniciar el 2026 de la mejor manera para recortar la distancia con el Barcelona. Los merengues vencieron 2-0 al Sevilla en su último partido de 2025, pero necesitan un arranque perfecto en la segunda vuelta si quieren aspirar al título de La Liga.

Barcelona vs Espanyol - Sábado 3 de enero

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Sábado 3 de enero de 2026 Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: Spotify Camp Nou

Real Madrid vs Real Betis - Domingo 4 de enero

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Domingo 4 de enero de 2026 Hora: 9:15 a.m.

9:15 a.m. Estadio: Santiago Bernabéu

El Real Madrid iniciará su actividad del 2026 enfrentando al Real Betis en el Santiago Bernabéu. Los merengues ocupan la segunda posición de la tabla y buscarán recortar la distancia de cuatro puntos que los separa del líder Barcelona.

El equipo blanco no atraviesa su mejor momento de la temporada, por lo que necesita comenzar el año con una victoria que le devuelva confianza de cara a la segunda vuelta del torneo. El duelo ante el Betis será clave para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar al Barcelona en el liderato.