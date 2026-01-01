Malas noticias para el Real Madrid: Mbappé estará de baja al menos tres semanas  

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, víctima de un esguince de rodilla, estará ausente al menos tres semanas, dijo una fuente próxima al jugador y anunció después su club.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", informó en un breve texto el club blanco, añadiendo que su estado queda "pendiente de evolución".

La fuente cercana al jugador informó que sufre molestias en el ligamento externo de la rodilla.

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita.

También queda en el aire su participación en el encuentro de Liga de Campeones del próximo 20 de enero contra su exequipo Mónaco.

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha encadenado numerosos partidos con el Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club. El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.

En total, Mbappé, que ha firmado un inicio de temporada excepcional, lleva ya 73 goles anotados en 83 partidos con el Real Madrid, todavía a años luz de las cifras de Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 450 dianas en 438 partidos.

Esta temporada, Mbappé ha salvado en numerosas ocasiones a sus compañeros con 18 goles y 4 asistencias en 18 jornadas de LaLiga, una baja muy sensible su entrenador Xabi Alonso.

El técnico vasco podría trasladar ahora el peso ofensivo a los brasileños Rodrygo y Vinicius, que han tenido un tibio arranque de temporada.

Mbappé se suma a la lista de bajas de los también lesionados Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold o Federico Valverde. También está ausente el marroquí Brahim Díaz, en plena Copa África de Naciones con su selección.