¿Cuándo y dónde se juegan las semifinales de la Supercopa de España?

La Supercopa de España está a la vuelta de la esquina y cuatro equipos buscarán conquistar el primer título de la temporada. En esta edición participarán el Barcelona, vigente campeón; el Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El torneo se disputará en Arabia Saudita, país que por sexta ocasión será sede del certamen.

Desde que se implementó el formato de cuatro equipos en 2020, todas las ediciones se han jugado fuera de España, salvo la de 2021, que debido a la pandemia se celebró en Andalucía.

El sistema de clasificación contempla al primero y segundo lugar de La Liga, así como a los finalistas de la Copa del Rey. Si un club ocupa ambas plazas, se recurre al tercero de la Liga.

Este año, tanto el Real Madrid como el Barcelona disputaron la final copera y terminaron primero y segundo en la tabla, por lo que el Atlético de Madrid y el Athletic Club —tercero y cuarto— completan el cuadro.

¿Cuándo y dónde se jugarán las semifinales de la Supercopa?

La Supercopa comenzará el miércoles 7 de enero con la primera semifinal entre el Barcelona y el Athletic Club, y continuará el jueves 8 con el debi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Los partidos se jugarán a partido único. La final está programada para el domingo 11 de enero. Todos los encuentros se disputarán a las 13.00 horas de Guatemala.

El escenario será la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, la segunda más grande del país y sede habitual en las últimas ediciones. El Barcelona llega como campeón defensor tras vencer en la final anterior al Real Madrid por 5-2 en el estadio King Abdullah Sports City.

Además, el conjunto azulgrana es el más laureado del torneo con quince titulos , seguido por el Real Madrid, que suma trece títulos, dos menos que su eterno rival.